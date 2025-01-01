Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneySizeOptimizedCheckOpenShort DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Obtiene el volumen de la posición corta. virtual double CheckOpenShort( double price, // Precio double sl // Precio Stop Loss ) Parámetros price [in] Precio. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición larga. Nota La función devuelve el volumen de la posición corta, que depende de los resultados de las operaciones anteriores. CheckOpenLong Paneles y ventanas de diálogo