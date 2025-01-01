Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneySizeOptimizedCheckOpenLong DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Obtiene el volumen de trading de la posición larga. virtual double CheckOpenLong( double price, // Precio double sl // Precio Stop Loss ) Parámetros price [in] Precio. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición larga. Nota La función devuelve el volumen de la posición larga, que depende de los resultados de las operaciones anteriores. ValidationSettings CheckOpenShort