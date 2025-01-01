Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort DecreaseFactor Establece el valor del factor de reducción. void DecreaseFactor( double decrease_factor // Factor de reducción ) Parámetros decrease_factor [in] Factor de reducción. Nota El factor de reducción define el coeficiente de decrecimiento del volumen (comparado con el volumen de la posición anterior) en caso de que se produzcan operaciones perdedoras consecutivas. CMoneySizeOptimized ValidationSettings