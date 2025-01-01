DocumentaciónSecciones
DecreaseFactor

Establece el valor del factor de reducción.

void  DecreaseFactor(
   double  decrease_factor      // Factor de reducción
   )

Parámetros

decrease_factor

[in]  Factor de reducción.

Nota

El factor de reducción define el coeficiente de decrecimiento del volumen (comparado con el volumen de la posición anterior) en caso de que se produzcan operaciones perdedoras consecutivas.