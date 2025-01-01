CheckOpenShort

Obtiene el volumen de trading de la posición larga.

virtual double CheckOpenShort(

double price,

double sl

)

Parámetros

price

[in] Precio.

sl

[in] Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen de la posición corta.

Nota

La función devuelve siempre el tamaño de lote mínimo.