ProjectionMatrixSet

Calcula y establece la matriz de proyección de las coordenadas en 3D en un fotograma en 2D.

void ProjectionMatrixSet(

float fov,

float aspect_ratio,

float z_near,

float z_far

);

Parámetros

fov

[in] Anchura del campo visual en radianes para crear la proyección de la escena.

aspect_ratio

[in] Relación de los lados del fotograma 2D.

z_near

[in] Distancia hasta el plano de recorte próximo.

z_far

[in] Distancia hasta el plano de recorte lejano.

Valor retornado

No.

Observación

En el fotograma en 2D solo se mostrarán las proyecciones de aquellos objetos 3D que entren en el campo visual indicado y se ubiquen entre los planos de recorte próximo y lejano.