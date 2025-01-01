DocumentaciónSecciones
LightColorGet

Obtiene el color y la intensidad de la fuente dirigida de luz.

void  LightColorGet(
   DXColor  &light_color      // color e intensidad de la iluminación directa
   );

Parámetros

&light_color

[out]  Color e intensidad de la iluminación directa.

Valor retornado

No.

Observación

La intensidad se guarda en el canal alfa de la estructura DXColor.