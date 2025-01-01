DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DLightDirectionGet 

LightDirectionGet

Obtiene la dirección de la fuente dirigida de luz.

void  LightDirectionGet(
   DXVector3  &light_direction      // vector direccional
   );

Parámetros

&light_direction

[out]  Vector direccional.

Valor retornado

No.