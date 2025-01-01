Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DLightDirectionGet AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet LightDirectionGet Obtiene la dirección de la fuente dirigida de luz. void LightDirectionGet( DXVector3 &light_direction // vector direccional ); Parámetros &light_direction [out] Vector direccional. Valor retornado No. LightColorSet LightDirectionSet