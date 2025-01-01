DocumentaciónSecciones
ViewTargetSet

Establece las coordinadas del punto hacia el que está dirigida la vista.

void  ViewTargetSet(
   const DXVector3  &target      // coordenadas del objetivo
   );

Parámetros

&target

[in]  Coordenadas del punto al que está dirigida la mirada.

Valor retornado

No.

Observación

Se usa para fijar la mirada en un punto de la escena al desplazar el punto de vista.

El establecimiento de una nueva coordenada de objetivo con la ayuda de ViewRotationSet() cambia la matriz de vista obtenida en ViewMatrixGet().

ViewTargetSet() se usa junto con ViewUpDirectionSet() para determinar la dirección de la mirada.