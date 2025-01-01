- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewTargetSet
Establece las coordinadas del punto hacia el que está dirigida la vista.
void ViewTargetSet(
Parámetros
&target
[in] Coordenadas del punto al que está dirigida la mirada.
Valor retornado
No.
Observación
Se usa para fijar la mirada en un punto de la escena al desplazar el punto de vista.
El establecimiento de una nueva coordenada de objetivo con la ayuda de ViewRotationSet() cambia la matriz de vista obtenida en ViewMatrixGet().
ViewTargetSet() se usa junto con ViewUpDirectionSet() para determinar la dirección de la mirada.