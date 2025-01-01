- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewPositionSet
Establece la posición de un punto de vista hacia una escena 3D.
|
void ViewPositionSet(
Parámetros
&posiiton
[in] Posición del punto de vista hacia una escena 3D.
Valor retornado
No.
Observación
El establecimiento de la posición del punto de vista con la ayuda de ViewPositionSet() cambia la matriz de vista obtenida en ViewMatrixGet().