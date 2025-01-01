ViewPositionSet

Establece la posición de un punto de vista hacia una escena 3D.

void ViewPositionSet(

const DXVector3 &position

);

Parámetros

&posiiton

[in] Posición del punto de vista hacia una escena 3D.

Valor retornado

No.

Observación

El establecimiento de la posición del punto de vista con la ayuda de ViewPositionSet() cambia la matriz de vista obtenida en ViewMatrixGet().