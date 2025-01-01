DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DLightColorSet 

LightColorSet

Establace el color y la intensidad de la fuente dirigida de luz.

void  LightColorSet(
   const DXColor  &light_color      // color e intensidad de la iluminación directa
   );

Parámetros

&light_color

[in]  Color e intensidad de la iluminación directa.

Valor retornado

No.

Observación

La intensidad se establece en el canal alfa de la estructura DXColor.