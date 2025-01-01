DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DAmbientColorGet 

AmbientColorGet

Obtiene el color y la intensidad de la iluminación ambiental circundante.

void  AmbientColorGet(
   DXColor  &ambient_color      // color e intensidad de la iluminación ambiental
   );

Parámetros

&ambient_color

[out]  Color de la iluminación ambiental.

Valor retornado

No

Observación

La intensidad se guarda en el canal alfa de la estructura DXColor.