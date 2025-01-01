DocumentaciónSecciones
Establace el color y la intensidad de la luz ambiental circundante.

void  AmbientColorSet(
   const DXColor  &ambient_color      // color e intensidad de la iluminación ambiental
   );

Parámetros

&ambient_color

[in]  Color de la iluminación ambiental.

Valor retornado

No

Observación

La intensidad se establece en el canal alfa de la estructura DXColor.