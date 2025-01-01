DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

CCanvas3D

La clase CCanvas3D es una clase para la creación simplificada y la visualización de objetos en tres dimensiones en un gráfico.

Descripción

CCanvas3D simplifica significativamente la creación y visualización de grandes volúmenes de datos en forma de gráfico 3D animado. La clase contiene métodos para controlar la cámara y la iluminación, y también ofrece un gestor de recursos para crear recursos gráficos: texturas, sombreadores, búferes de vértices, índices y parámetros de sombreadores.

Además, la biblioteca contiene clases de objeto básico de escena, tales como paralelepípedos, superficies tridimensionales con datos personalizados o bien una cuadrícula aleatoria.

Para trabajar con las funciones, la tarjeta gráfica deberá soportar DX 11 y los sombreadores de la versión 5.0.

Declaración

   class CCanvas

Encabezado

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Jerarquía de herencia

  CCanvas

      CCanvas3D

Métodos de clase por grupos

Creación/eliminación

Descripción

Create

Crea un recurso gráfico para dibujar una escena 3D sin vinculación con el objeto del gráfico.

Attach

Obtiene del objeto OBJ_BITMAP_LABEL un recurso gráfico y lo vincula a un ejemplar de la clase CCanvas.

ObjectAdd

Añade a una escena 3D un objeto para su posterior dibujado.

Destroy

Elimina un recurso gráfico y libera un contexto gráfico 3D.

Trabajo con los colores

 

AmbientColorSet

Establace el color y la intensidad de la luz ambiental circundante.

AmbientColorGet

Obtiene el color y la intensidad de la iluminación ambiental circundante.

LightDirectionSet

Establece la dirección de la fuente dirigida de luz.

LightDirectionGet

Obtiene la dirección de la fuente dirigida de luz.

LightColorSet

Establace el color y la intensidad de la fuente dirigida de luz.

LightColorGet

Obtiene el color y la intensidad de la fuente dirigida de luz.

Trabajo con la cámara

 

ProjectionMatrixSet

Calcula y establece la matriz de proyección de las coordenadas en 3D en un fotograma en 2D.

ProjectionMatrixGet

Obtiene la matriz de proyección de escenas 3D en un fotograma en 2D.

ViewMatrixSet

Establece la matriz de vista de la escena 3D.

ViewMatrixGet

Retorna la matriz de vista de la escena 3D.

ViewPositionSet

Establece la posición de un punto de vista hacia una escena 3D.

ViewRotationSet

Establece la dirección de la vista hacia una escena 3D.

ViewTargetSet

Establece las coordinadas del punto hacia el que está dirigida la vista.

ViewUpDirectionSet

Establece la dirección del borde superior del fotograma en el espacio 3D.

Dibujado

 

Render

Ejecuta el ciclo completo de dibujado de todos los objetos de la escena en el búfer interno del fotograma para su posterior representación.

RenderBegin

Prepara el contexto gráfico para dibujar un nuevo fotograma.

RenderEnd

Copia el fotograma dibujado al búfer interno y actualiza en caso necesario la imagen el gráfico.

Obtención de recursos

 

DXContext

Retorna el manejador del contexto gráfico.

DXDispatcher

Retorna el manejador del despachador de recursos.

InputScene

Retorna el puntero al búfer de parámetros de la escena.