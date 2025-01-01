- AmbientColorGet
CCanvas3D
La clase CCanvas3D es una clase para la creación simplificada y la visualización de objetos en tres dimensiones en un gráfico.
Descripción
CCanvas3D simplifica significativamente la creación y visualización de grandes volúmenes de datos en forma de gráfico 3D animado. La clase contiene métodos para controlar la cámara y la iluminación, y también ofrece un gestor de recursos para crear recursos gráficos: texturas, sombreadores, búferes de vértices, índices y parámetros de sombreadores.
Además, la biblioteca contiene clases de objeto básico de escena, tales como paralelepípedos, superficies tridimensionales con datos personalizados o bien una cuadrícula aleatoria.
Para trabajar con las funciones, la tarjeta gráfica deberá soportar DX 11 y los sombreadores de la versión 5.0.
Declaración
class CCanvas
Encabezado
#include <Canvas\Canvas.mqh>
Jerarquía de herencia
CCanvas3D
Métodos de clase por grupos
Creación/eliminación
Descripción
Crea un recurso gráfico para dibujar una escena 3D sin vinculación con el objeto del gráfico.
Obtiene del objeto OBJ_BITMAP_LABEL un recurso gráfico y lo vincula a un ejemplar de la clase CCanvas.
Añade a una escena 3D un objeto para su posterior dibujado.
Elimina un recurso gráfico y libera un contexto gráfico 3D.
Trabajo con los colores
|
Establace el color y la intensidad de la luz ambiental circundante.
Obtiene el color y la intensidad de la iluminación ambiental circundante.
Establece la dirección de la fuente dirigida de luz.
Obtiene la dirección de la fuente dirigida de luz.
Establace el color y la intensidad de la fuente dirigida de luz.
Obtiene el color y la intensidad de la fuente dirigida de luz.
Trabajo con la cámara
|
Calcula y establece la matriz de proyección de las coordenadas en 3D en un fotograma en 2D.
Obtiene la matriz de proyección de escenas 3D en un fotograma en 2D.
Establece la matriz de vista de la escena 3D.
Retorna la matriz de vista de la escena 3D.
Establece la posición de un punto de vista hacia una escena 3D.
Establece la dirección de la vista hacia una escena 3D.
Establece las coordinadas del punto hacia el que está dirigida la vista.
Establece la dirección del borde superior del fotograma en el espacio 3D.
Dibujado
|
Ejecuta el ciclo completo de dibujado de todos los objetos de la escena en el búfer interno del fotograma para su posterior representación.
Prepara el contexto gráfico para dibujar un nuevo fotograma.
Copia el fotograma dibujado al búfer interno y actualiza en caso necesario la imagen el gráfico.
Obtención de recursos
|
Retorna el manejador del contexto gráfico.
Retorna el manejador del despachador de recursos.
Retorna el puntero al búfer de parámetros de la escena.