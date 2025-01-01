CCanvas3D

La clase CCanvas3D es una clase para la creación simplificada y la visualización de objetos en tres dimensiones en un gráfico.

Descripción

CCanvas3D simplifica significativamente la creación y visualización de grandes volúmenes de datos en forma de gráfico 3D animado. La clase contiene métodos para controlar la cámara y la iluminación, y también ofrece un gestor de recursos para crear recursos gráficos: texturas, sombreadores, búferes de vértices, índices y parámetros de sombreadores.

Además, la biblioteca contiene clases de objeto básico de escena, tales como paralelepípedos, superficies tridimensionales con datos personalizados o bien una cuadrícula aleatoria.

Para trabajar con las funciones, la tarjeta gráfica deberá soportar DX 11 y los sombreadores de la versión 5.0.

Declaración

class CCanvas

Encabezado

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Jerarquía de herencia CCanvas CCanvas3D

Métodos de clase por grupos