Render

Ejecuta el ciclo completo de dibujado de todos los objetos de la escena en el búfer interno del fotograma para su posterior representación.

bool Render(

uint flags,

uint background_color=0

);

Parámetros

flags

[in] Combinación de banderas que establece el modo de dibujado. Posibles valores:

DX_CLEAR_COLOR — limpiar el búfer de imagen con el color background_color.

DX_CLEAR_DEPTH — limpiar el búfer de profundidad.

background_color=0

[in] Color de fondo del fotograma 3D.

Valor retornado

true — en caso de éxito, false - si no se ha logrado realizar el dibujado.

Observación

La llamada de Render() no provoca la actualización de la escena en el gráfico, solo actualiza el búfer interno de la imagen. Para dibujar el fotograma actualizado, deberemos llamar explícitamente al método Update().

Render() contiene las llamadas a RenderBegin y RenderEnd().