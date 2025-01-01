Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DProjectionMatrixGet AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet ProjectionMatrixGet Obtiene la matriz de proyección de escenas 3D en un fotograma en 2D. void ProjectionMatrixGet( DXMatrix &projection_matrix // matriz de proyección ); Parámetros &projection_matrix [out] Matriz de proyección. Valor retornado No. ObjectAdd ProjectionMatrixSet