DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DProjectionMatrixGet 

ProjectionMatrixGet

Obtiene la matriz de proyección de escenas 3D en un fotograma en 2D.

void  ProjectionMatrixGet(
   DXMatrix  &projection_matrix      // matriz de proyección
   );

Parámetros

&projection_matrix

[out]  Matriz de proyección.

Valor retornado

No.