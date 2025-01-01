Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DViewMatrixGet AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet ViewMatrixGet Retorna la matriz de vista de la escena 3D. void ViewMatrixGet( DXMatrix &view_matrix // matriz de vista ); Parámetros &view_matrix [out] Matriz de vista que establece la posición y la dirección de la cámara en un espacio 3D. Valor retornado No. RenderEnd ViewMatrixSet