Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DViewMatrixGet 

ViewMatrixGet

Retorna la matriz de vista de la escena 3D.

void  ViewMatrixGet(
   DXMatrix  &view_matrix      // matriz de vista
   );

Parámetros

&view_matrix

[out]  Matriz de vista que establece la posición y la dirección de la cámara en un espacio 3D.

Valor retornado

No.