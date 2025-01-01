- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewRotationSet
Establece la dirección de la vista hacia una escena 3D.
void ViewRotationSet(
Parámetros
&rotation
[in] Vector que establece el ángulo de Euler para calcular la dirección de la mirada hacia una escena 3D.
Valor retornado
No.
Observación
El establecimiento de la dirección de la mirada con la ayuda de ViewRotationSet() cambia la matriz de vista obtenida en ViewMatrixGet().