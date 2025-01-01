DocumentaciónSecciones
Establece la dirección de la vista hacia una escena 3D.

void  ViewRotationSet(
   const DXVector3  &rotation      // vector del ángulo de giro 
   );

Parámetros

&rotation

[in]  Vector que establece el ángulo de Euler para calcular la dirección de la mirada hacia una escena 3D.

Valor retornado

No.

Observación

El establecimiento de la dirección de la mirada con la ayuda de ViewRotationSet() cambia la matriz de vista obtenida en ViewMatrixGet().