- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ObjectAdd
Añade a una escena 3D un objeto para su posterior dibujado.
bool ObjectAdd(
Parámetros
*object
[in] Puntero al ejemplar de la clase heredera de la clase abstracta CDXObject.
Valor retornado
true — en caso de éxito, false - si no se ha logrado añadir el objeto gráfico 3D.