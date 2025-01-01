ObjectAdd

Añade a una escena 3D un objeto para su posterior dibujado.

bool ObjectAdd(

CDXObject *object

);

Parámetros

*object

[in] Puntero al ejemplar de la clase heredera de la clase abstracta CDXObject.

Valor retornado

true — en caso de éxito, false - si no se ha logrado añadir el objeto gráfico 3D.