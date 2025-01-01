Gráficos 3D

En este apartado, se muestran las clases para crear gráficos en 3D construidos sobre la base de las funciones para trabajar con DirectX. La clase básica es CCnavas3D, que contiene métodos para controlar la cámara y la iluminación, y también ofrece un gestor de recursos: texturas, sombreadores, búferes de vértices, índices y parámetros de sombreadores.

Para comenzar a trabajar con la bilioteca, basta con leer el artículo Cómo crear gráficos 3D en DirectX en MetaTrader 5.

Aparte, se muestran las clases de objeto básico de escena, tales como paralelepípedos, superficies tridimensionales con datos personalizados y cuadrículas aleatorias.