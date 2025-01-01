- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Create
Crea un recurso gráfico para dibujar una escena 3D sin vinculación con el objeto del gráfico.
|
virtual bool Create(
Parámetros
name
[in] Nombre del objeto gráfico.
width
[in] Anchura del fotograma.
height
[in] Altura del fotograma.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Método de procesamiento del color. Podrá leer más información sobre el procesamiento del color en la descripción de la función ResourceCreate().
Observación
true si el recurso se crea con éxito, de lo contrario - false.