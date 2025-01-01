DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DCreate 

Create

Crea un recurso gráfico para dibujar una escena 3D sin vinculación con el objeto del gráfico.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // nombre del objeto gráfico
   const int          width,                                // anchura 
   const int          height,                               // altura
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // formato del color
   );

Parámetros

name

[in]  Nombre del objeto gráfico.

width

[in]  Anchura del fotograma.

height

[in]  Altura del fotograma.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Método de procesamiento del color. Podrá leer más información sobre el procesamiento del color en la descripción de la función ResourceCreate().

Observación

true si el recurso se crea con éxito, de lo contrario - false.