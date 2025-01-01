Create

Crea un recurso gráfico para dibujar una escena 3D sin vinculación con el objeto del gráfico.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Parámetros

name

[in] Nombre del objeto gráfico.

width

[in] Anchura del fotograma.

height

[in] Altura del fotograma.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Método de procesamiento del color. Podrá leer más información sobre el procesamiento del color en la descripción de la función ResourceCreate().

Observación

true si el recurso se crea con éxito, de lo contrario - false.