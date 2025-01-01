DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DDestroy 

Destroy

Elimina un recurso gráfico y libera un contexto gráfico 3D.

virtual void  Destroy()

Valor retornado

No

Observación

Si el recurso gráfico se ha creado con vinculación a un objeto del gráfico, el objeto del gráfico se eliminará.