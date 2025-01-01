Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DDestroy AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet Destroy Elimina un recurso gráfico y libera un contexto gráfico 3D. virtual void Destroy() Valor retornado No Observación Si el recurso gráfico se ha creado con vinculación a un objeto del gráfico, el objeto del gráfico se eliminará. Create DXContext