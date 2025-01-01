- Constantes de precio
- Métodos de alisamiento
- Líneas de indicadores
- Estilos de dibujo
- Propiedades de indicadores personalizados
- Tipos de indicadores
- Identificadores de tipos de datos
Tipos de indicadores técnicos
Hay dos opciones de crear de forma programada un manejador del indicador para el acceso posterior a sus valores. El primer modo consiste en indicar directamente el nombre de la función de la lista de indicadores técnicos. El segundo modo permite, usando la función IndicatorCreate(), crear uniformemente un manejador de cualquier indicador asignando un identificador de la enumeración ENUM_INDICATOR. Ambas opciones valen para crear un manejador, podemos usar la opción que nos parezca más apropiada en cada caso particular durante el desarrollo de un programa en MQL5.
Cuando se crea un indicador del tipo IND_CUSTOM, el campo type del primer elemento de un array de parámetros de entrada MqlParam debe tener obligatoriamente el valor TYPE_STRING de la enumeración ENUM_DATATYPE, mientras que el campo string_value del primer elemento debe tener el nombre del indicador personalizado.
ENUM_INDICATOR
|
Identificador
|
Indicador
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range