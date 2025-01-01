DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de indicadoresTipos de indicadores 

Tipos de indicadores técnicos

Hay dos opciones de crear de forma programada un manejador del indicador para el acceso  posterior a sus valores. El primer modo consiste en indicar directamente el nombre de la función de la lista de indicadores técnicos. El segundo modo permite, usando la función IndicatorCreate(), crear uniformemente un manejador de cualquier indicador asignando un identificador de la enumeración ENUM_INDICATOR. Ambas opciones valen para crear un manejador, podemos usar la opción que nos parezca más apropiada en cada caso particular durante el desarrollo de un programa en MQL5.

Cuando se crea un indicador del tipo IND_CUSTOM, el campo type del primer elemento de un array de parámetros de entrada MqlParam debe tener obligatoriamente el valor TYPE_STRING de la enumeración ENUM_DATATYPE, mientras que el campo string_value del primer elemento debe tener el nombre del indicador personalizado.

ENUM_INDICATOR

Identificador

Indicador

IND_AC

Accelerator Oscillator

IND_AD

Accumulation/Distribution

IND_ADX

Average Directional Index

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IND_ALLIGATOR

Alligator

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IND_AO

Awesome Oscillator

IND_ATR

Average True Range

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IND_BEARS

Bears Power

IND_BULLS

Bulls Power

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IND_CCI

Commodity Channel Index

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IND_CUSTOM

Custom indicator

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IND_DEMARKER

DeMarker

IND_ENVELOPES

Envelopes

IND_FORCE

Force Index

IND_FRACTALS

Fractals

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IND_GATOR

Gator Oscillator

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IND_MA

Moving Average

IND_MACD

MACD

IND_MFI

Money Flow Index

IND_MOMENTUM

Momentum

IND_OBV

On Balance Volume

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

Relative Strength Index

IND_RVI

Relative Vigor Index

IND_SAR

Parabolic SAR

IND_STDDEV

Standard Deviation

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IND_VOLUMES

Volumes

IND_WPR

Williams' Percent Range