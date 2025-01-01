DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de indicadores 

Constantes de indicadores

Hay 37 constantes predefinidas de indicadores técnicos estándares que se puede utilizar en los programas en el lenguaje MQL5. Además, existe la posibilidad de crear sus propios indicadores personalizados mediante la función iCustom(). Todas las constantes necesarias para eso están divididas en 5 grupos: