Constantes de indicadores
Hay 37 constantes predefinidas de indicadores técnicos estándares que se puede utilizar en los programas en el lenguaje MQL5. Además, existe la posibilidad de crear sus propios indicadores personalizados mediante la función iCustom(). Todas las constantes necesarias para eso están divididas en 5 grupos:
- Constantes de precio — para seleccionar el tipo de precio o volumen por los cuales se calcula el indicador;
- Métodos de alisamiento — métodos buil-in de alisamiento utilizados en los indicadores;
- Líneas de indicadores — identificadores de buffers de indicadores durante el acceso a los valores de indicadores usando la función CopyBuffer();
- Estilos de dibujo — para especificar uno de los 18 tipos de dibujo y para establecer el estilo de dibujo de la línea;
- Propiedades de indicadores personalizados — se usa en las funciones para trabajar con los indicadores personalizados;
- Tipos de indicadores — sirven para especificar el tipo de indicador técnico a la hora de crear un manejador (handle) a través de la función IndicatorCreate();
- Identificadores de tipos de datos - se usan para establecer el tipo de datos traspasados por el array del tipo MqlParam en la función IndicatorCreate().