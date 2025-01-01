- Constantes de precio
Cuando se crea un manejador del indicador a través de la función IndicatorCreate(), un array del tipo MqlParam tiene que ser especificado como el último parámetro. Como consecuencia, la estructura MqlParam, que describe los parámetros del indicador, contiene un campo especial type. Este campo contiene la información sobre el tipo de datos (tipo real, de números enteros o de cadena), los que se pasan a los elementos concretos de este array. El valor de este campo de la estructura MqlParam puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_DATATYPE.
ENUM_DATATYPE
|
Identificador
|
Tipo de datos
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_STRING
|
string
Cada elemento de este array describe un parámetro de entrada correspondiente de un indicador técnico que se crea, por eso el tipo y el orden de los elementos en el array tiene que ser mantenido estrictamente de acuerdo con la descripción.