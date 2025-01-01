DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de indicadoresIdentificadores de tipos de datos 

Identificadores de tipos de datos

Cuando se crea un manejador del indicador a través de la función IndicatorCreate(), un array del tipo MqlParam tiene que ser especificado como el último parámetro. Como consecuencia, la estructura MqlParam, que describe los parámetros del indicador, contiene un campo especial type. Este campo contiene la información sobre el tipo de datos (tipo real, de números enteros o de cadena), los que se pasan a los elementos concretos de este array. El valor de este campo de la estructura MqlParam puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_DATATYPE.

ENUM_DATATYPE

Identificador

Tipo de datos

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

Cada elemento de este array describe un parámetro de entrada correspondiente de un indicador técnico que se crea, por eso el tipo y el orden de los elementos en el array tiene que ser mantenido estrictamente de acuerdo con la descripción.

 

 