- Banderas de apertura de archivos
- Propiedades de archivos
- Posicionamiento dentro del archivo
- Uso de página de código
- MessageBox
Constantes de la ventana de diálogo MessageBox
Códigos de retorno de la función MessageBox(). Si la ventana de mensaje dispone del botón Cancelar (Cancel), la función devuelve el valor IDCANCEL al apretar la tecla ESC o al pulsar el botón Cancelar (Cancel). Si la ventana de mensaje no dispone del botón Cancelar (Cancel), pulsando ESC no provoca efecto alguno.
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
IDOK
|
1
|
El botón "OK" está seleccionado
|
IDCANCEL
|
2
|
El botón "Cancelar" (Cancel) está seleccionado
|
IDABORT
|
3
|
El botón "Interrumpir" (Abort) está seleccionado
|
IDRETRY
|
4
|
El botón "Reintentar" (Retry) está seleccionado
|
IDIGNORE
|
5
|
El botón "Ignorar" (Ignore) está seleccionado
|
IDYES
|
6
|
El botón "Sí" (Yes) está seleccionado
|
IDNO
|
7
|
El botón "No" (No) está seleccionado
|
IDTRYAGAIN
|
10
|
El botón "Repetir" (Try Again) está seleccionado
|
IDCONTINUE
|
11
|
El botón "Continuar" (Continue) está seleccionado
Las banderas principales de la función MessageBox() definen el contenido y comportamiento de la ventana de diálogo. Este valor puede ser una combinación de los siguientes grupos de banderas:
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
MB_OK
|
0x00000000
|
La ventana de diálogo contiene un botón: OK. Por defecto
|
MB_OKCANCEL
|
0x00000001
|
La ventana de diálogo contiene dos botones: OK y Cancel
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
0x00000002
|
La ventana de diálogo contiene tres botones: Abort, Retry y Ignore
|
MB_YESNOCANCEL
|
0x00000003
|
La ventana de diálogo contiene tres botones: Yes, No y Cancel
|
MB_YESNO
|
0x00000004
|
La ventana de diálogo contiene dos botones: Yes y No
|
MB_RETRYCANCEL
|
0x00000005
|
La ventana de diálogo contiene dos botones: Retry y Cancel
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
0x00000006
|
La ventana de diálogo contiene tres botones: Cancel, Try Again, Continue
Para mostrar un ícono en la ventana de diálogo es necesario especificar las banderas adicionales:
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
0x00000010
|
El ícono del signo STOP
|
MB_ICONQUESTION
|
0x00000020
|
El ícono del signo interrogación
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
0x00000030
|
El ícono del signo de admiración
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
0x00000040
|
El ícono del signo i dentro del círculo
Los botones predefinidos se definen mediante las siguientes banderas:
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
MB_DEFBUTTON1
|
0x00000000
|
El primer botón MB_DEFBUTTON1 - el botón está seleccionado por defecto, si MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, o MB_DEFBUTTON4 no están especificados
|
MB_DEFBUTTON2
|
0x00000100
|
El segundo botón - botón por defecto
|
MB_DEFBUTTON3
|
0x00000200
|
El tercer botón - botón por defecto
|
MB_DEFBUTTON4
|
0x00000300
|
El cuarto botón - botón por defecto