Constantes de la ventana de diálogo MessageBox

Códigos de retorno de la función MessageBox(). Si la ventana de mensaje dispone del botón Cancelar (Cancel), la función devuelve el valor IDCANCEL al apretar la tecla ESC o al pulsar el botón Cancelar (Cancel). Si la ventana de mensaje no dispone del botón Cancelar (Cancel), pulsando ESC no provoca efecto alguno.

Constante Valor Descripción IDOK 1 El botón "OK" está seleccionado IDCANCEL 2 El botón "Cancelar" (Cancel) está seleccionado IDABORT 3 El botón "Interrumpir" (Abort) está seleccionado IDRETRY 4 El botón "Reintentar" (Retry) está seleccionado IDIGNORE 5 El botón "Ignorar" (Ignore) está seleccionado IDYES 6 El botón "Sí" (Yes) está seleccionado IDNO 7 El botón "No" (No) está seleccionado IDTRYAGAIN 10 El botón "Repetir" (Try Again) está seleccionado IDCONTINUE 11 El botón "Continuar" (Continue) está seleccionado

Las banderas principales de la función MessageBox() definen el contenido y comportamiento de la ventana de diálogo. Este valor puede ser una combinación de los siguientes grupos de banderas:

Constante Valor Descripción MB_OK 0x00000000 La ventana de diálogo contiene un botón: OK. Por defecto MB_OKCANCEL 0x00000001 La ventana de diálogo contiene dos botones: OK y Cancel MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002 La ventana de diálogo contiene tres botones: Abort, Retry y Ignore MB_YESNOCANCEL 0x00000003 La ventana de diálogo contiene tres botones: Yes, No y Cancel MB_YESNO 0x00000004 La ventana de diálogo contiene dos botones: Yes y No MB_RETRYCANCEL 0x00000005 La ventana de diálogo contiene dos botones: Retry y Cancel MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006 La ventana de diálogo contiene tres botones: Cancel, Try Again, Continue

Para mostrar un ícono en la ventana de diálogo es necesario especificar las banderas adicionales:

Constante Valor Descripción MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND 0x00000010 El ícono del signo STOP MB_ICONQUESTION 0x00000020 El ícono del signo interrogación MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING 0x00000030 El ícono del signo de admiración MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 0x00000040 El ícono del signo i dentro del círculo

Los botones predefinidos se definen mediante las siguientes banderas: