Constantes de la ventana de diálogo MessageBox

Códigos de retorno de la función MessageBox(). Si la ventana de mensaje dispone del botón Cancelar (Cancel), la función devuelve el valor IDCANCEL al apretar la tecla ESC o al pulsar el botón Cancelar (Cancel). Si la ventana de mensaje no dispone del botón Cancelar (Cancel), pulsando ESC no provoca efecto alguno.

Constante

Valor

Descripción

IDOK

1

El botón "OK" está seleccionado

IDCANCEL

2

El botón "Cancelar" (Cancel) está seleccionado

IDABORT

3

El botón "Interrumpir" (Abort) está seleccionado

IDRETRY

4

El botón "Reintentar" (Retry) está seleccionado

IDIGNORE

5

El botón "Ignorar" (Ignore) está seleccionado

IDYES

6

El botón "Sí" (Yes) está seleccionado

IDNO

7

El botón "No" (No) está seleccionado

IDTRYAGAIN

10

El botón "Repetir" (Try Again) está seleccionado

IDCONTINUE

11

El botón "Continuar" (Continue) está seleccionado

 

Las banderas principales de la función MessageBox() definen el contenido y comportamiento de la ventana de diálogo. Este valor puede ser una combinación de los siguientes grupos de banderas:

Constante

Valor

Descripción

MB_OK

0x00000000

La ventana de diálogo contiene un botón: OK. Por defecto

MB_OKCANCEL

0x00000001

La ventana de diálogo contiene dos botones: OK y Cancel

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

La ventana de diálogo contiene tres botones: Abort, Retry y Ignore

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

La ventana de diálogo contiene tres botones: Yes, No y Cancel

MB_YESNO

0x00000004

La ventana de diálogo contiene dos botones: Yes y No

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

La ventana de diálogo contiene dos botones: Retry y Cancel

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

La ventana de diálogo contiene tres botones: Cancel, Try Again, Continue

Para mostrar un ícono en la ventana de diálogo es necesario especificar las banderas adicionales:

Constante

Valor

Descripción

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

El ícono del signo STOP

MB_ICONQUESTION

0x00000020

El ícono del signo interrogación

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

El ícono del signo de admiración

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

El ícono del signo i dentro del círculo

Los botones predefinidos se definen mediante las siguientes banderas:

Constante

Valor

Descripción

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

El primer botón MB_DEFBUTTON1 - el botón está seleccionado por defecto, si MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, o MB_DEFBUTTON4 no están especificados

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

El segundo botón - botón por defecto

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

El tercer botón - botón por defecto

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

El cuarto botón - botón por defecto

 

 

 