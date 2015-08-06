Líneas de tendencia basadas en los fractales usando MQL4 y MQL5

Índice





Introducción

Hace poco me he puesto a pensar en la aplicación de las líneas de tendencia. Me he preguntado sobre el método para determinar los puntos a través de los cuales van a pasar las líneas, así como sobre la precisión del trazado de estas líneas. He decidido tomar los fractales como la base.



Suelo hacer el análisis de los mercados en mi trabajo principal donde puede dedicar al trading un poco de tiempo. Además, no es suficiente simplemente trazar las líneas en un período de tiempo mayor; la línea tiene que trazarse por los extremos con la precisión de hasta 15 minutos. Esta necesidad se debe a que el tiempo del fractal en un período de tiempo mayor no siempre coincide con el tiempo del mismo extremo en M15. En total, la automatización viene a ayudarnos. Resultó que había empezado a escribir el código en MQL5, luego pasé a MQL4 porque necesitaba el mismo programa para MetaTrader 4.

En este artículo quiero presentar mi solución del problema planteado usando MQL4 y MQL5. El artículo ofrece la vista comparativa, pero sería incorrecto comparar la eficacia de MQL4 y MQL5 en este artículo. Tampoco descarto que existen las soluciones más eficientes que figuran aquí. Este artículo puede ser útil para los principiantes que escriben los scripts tanto en MQL4 como en MQL5, sobre todo para los que van a usar en su trabajo los fractales y las líneas de tendencia.





1. Parámetros de entrada, función DeInit() y declaración inicial de variables

He utilizado las siguientes variables como los parámetros de entrada:

input color Resistance_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Resistance_Style; input int Resistance_Width= 1 ; input color Support_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Support_Style; input int Support_Width= 1 ;

En MQL4 y MQL5 estos parámetros son iguales.

En el lenguaje MQL5 es necesario crear previamente el indicador:

int Fractal; int OnInit () { Fractal= iFractals ( Symbol (), PERIOD_D1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Puesto que el programa tiene que construir los objetos gráficos, sería lógico prever su eliminación al eliminar el Asesor Experto del gráfico:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); }

Para construir dos líneas (soporte y resistencia), necesitamos cuatro puntos. Para determinar el punto del paso de la línea, hay que saber el tiempo y el precio.

Las coordenadas de la línea se determinan en el siguiente orden: primero, se determina la barra extrema; sabiendo la barra extrema, se puede determinar el precio y el tiempo del extremo.

En la función OnTick() declaramos las variables:

MQL4

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2;

MQL5

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2; double FractalDown[],FractalUp[]; double UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2;

Primeramente, he declarado sólo las variables para almacenar los índices de las barras con los fractales formados.



En MQL4:

n - la variable que es necesaria para buscar el fractal más cercano conocido usando el operador del ciclo for; UpperFractal_1, UpperFractal_2, LowerFractal_1, LowerFractal_2 - estas variables van a almacenar el índice de la barra del primer y el segundo extremo más cercano con el precio máximo/mínimo (en términos de determinación de fractales);



En MQL5 aparecen las variables adicionales:

FractalDown[],FractalUp[]; - declaración de los arrays con el tipo de datos double en los que van a escribirse los valores del búfer del indicador iFractals; A continuación, los variables con el tipo double: UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2. Van a almacenar los valores de precio de los extremos.

2. Búsqueda de los fractales más cercanos

Para encontrar el índice de la barra en la que se ha formado el fractal, usamos el operador del ciclo for.

Vamos a determinar dos primeros índices de la barra que corresponden al primer y al segundo fractal superior:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_1=n+ 1 ; } for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 CopyBuffer (Fractal, 0 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalUp); CopyBuffer (Fractal, 1 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalDown); ArraySetAsSeries (FractalUp, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown, true ); for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_1=FractalUp[n]; UpperFractal_1=n; for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_2=FractalUp[n]; UpperFractal_2=n;

Aquí se ilustra claramente una de las principales diferencias entre MQL5 y MQL4: el uso de la función para acceder a las series temporales.

Si en MQL4 he pasado directamente a la búsqueda del índice de la barra en la que se ha formado el fractal, en MQL5 primero he accedido al indicador iFractals mediante la función CopyBuffer() para indicar al programa que los arrays FractalUp[] y FractalDown[] van a almacenar los valores de precio de los fractales superiores e inferiores. Luego, he definido la indexación de estos arrays como en las series temporales usando la función ArraySetAsSeries().

Ahora, si en MQL4 he encontrado sólo los índices de las barras con los fractales conocidos, en MQL5 he usado la función CopyBuffer() para conocer los índices de las barras y los valores de precio de los fractales.



De la misma manera se buscan dos fractales inferiores:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_1=n+ 1 ; } for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_1=FractalDown[n]; LowerFractal_1=n; for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_2=FractalDown[n]; LowerFractal_2=n;

Como podemos ver en la tabla, el código en MQL4 y MQL5 es muy parecido. Hay un aligera diferencia en la sintaxis.





3. Búsqueda de los valores de precio y de tiempo de los fractales

Para trazar una línea, necesitamos encontrar el tiempo y el precio del fractal. Claro que en MQL4 podríamos usar las series temporales predefinidas High[] y Low[], la función iTime(), pero también necesitamos precisar adicionalmente las coordenadas temporales de la línea, es que de eso va a depender la corrección del trazado de la línea de tendencia.

En la fig. 1-2 se muestra la diferencia entre los valores temporales de los extremos para los períodos H4 y M15.

Fig. 1. Tiempo del extremo con la posición del período H4



Fig. 2. Tiempo del extremo con la posición del período M15



He llegado a la conclusión que la precisión del valor temporal del extremo hasta 15 minutos es absolutamente suficiente para mis propósitos.

En general, el principio de la precisión del extremos es el mismo tanto para MQL4, como para MQL5, pero hay unas pequeñas diferencias en los detalles:

MQL4 MQL5 Se determina el valor temporal del extremo en el período de tiempo mayor; A base del valor temporal encontrado, se busca el índice de la barra extrema sobre el período de tiempo menor usando la función iBarShift() Puesto que se 24 horas representan un array de 96 barras de 15 minutos, buscamos el extremo (el valor máximo o el mínimo en el erray de 96 elementos) entre estos 96 elementos a través de las funciones iHigh(), iLow() y iTime(), así como ArrayMaximum() y ArrayMinimum(). Se determina el valor temporal del extremo en el período de tiempo mayor; A base del valor temporal encontrado, se determina el tiempo de formación de la siguiente barra del día. Es necesario para el uso posterior de las funciones CopyHigh(), CopyLow() y CopyTime(); Declaramos y llenamos los arrays para almacenar los datos de precio y de tiempo para el período de 15 minutos; Usando las funciones ArrayMaximum() y ArrayMinimum(), buscamos los valores máximos y mínimos de precio; así como los valores temporales de los extremos concretados.

A continuación, viene el código para cada uno de estos pasos:

MQL4 datetime UpFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_1); datetime UpFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_2); datetime LowFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_1); datetime LowFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_2); int UpperFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_1, true ); int UpperFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_2, true ); int LowerFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_1, true ); int LowerFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_2, true ); int i; int Lower_1_m15[ 96 ]; double LowerPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_1_m15[i]=LowerFractal_1_m15-i; LowerPrice_1_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_1_m15-i); } int LowestPrice_1_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_1_m15=Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]; datetime LowestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]); int Lower_2_m15[ 96 ]; double LowerPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_2_m15[i]=LowerFractal_2_m15-i; LowerPrice_2_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_2_m15-i); } int LowestPrice_2_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_2_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_2_m15=Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]; datetime LowestBarTime_2_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]); int Upper_1_m15[ 96 ]; double UpperPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_1_m15[i]=UpperFractal_1_m15-i; UpperPrice_1_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_1_m15-i); } int HighestPrice_1_m15= ArrayMaximum (UpperPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int HighestBar_1_m15=Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]; datetime HighestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]); int Upper_2_m15[ 96 ]; double UpperPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_2_m15[i]=UpperFractal_2_m15-i; UpperPrice_2_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_2_m15-i); }

MQL5 datetime UpFractalTime_1[],LowFractalTime_1[],UpFractalTime_2[],LowFractalTime_2[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_1, 1 ,UpFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_1, 1 ,LowFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_2, 1 ,UpFractalTime_2); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_2, 1 ,LowFractalTime_2); datetime UpFractalTime_1_15=UpFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime UpFractalTime_2_15=UpFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_1_15=LowFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_2_15=LowFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; double High_1_15[],Low_1_15[],High_2_15[],Low_2_15[]; CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15); datetime High_1_15_time[],High_2_15_time[],Low_1_15_time[],Low_2_15_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15_time); int Max_M15_1= ArrayMaximum (High_1_15, 0 , 96 ); int Max_M15_2= ArrayMaximum (High_2_15, 0 , 96 ); int Min_M15_1= ArrayMinimum (Low_1_15, 0 , 96 ); int Min_M15_2= ArrayMinimum (Low_2_15, 0 , 96 );

En conclusión, hemos determinado las siguientes coordenadas de las líneas de tendencia:

1. Para la línea de soporte:

MQL4 MQL5 La primera coordenada de tiempo - LowestBarTime_2_m15; La primera coordenada de precio - LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15]; La segunda coordenada de tiempo - LowestBarTime_1_m15; La segunda coordenada de precio - LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]. La primera coordenada de tiempo - Low_2_15_time[Min_M15_2]; La primera coordenada de precio - Low_2_15[Min_M15_2]; La segunda coordenada de tiempo - Low_1_15_time[Min_M15_1]; La segunda coordenada de precio - Low_1_15[Min_M15_1].

2. Para la línea de resistencia:

MQL4 MQL5 La primera coordenada de tiempo - HighestBarTime_2_m15; La primera coordenada de precio - UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15]; La segunda coordenada de tiempo - HighestBarTime_1_m15; La segunda coordenada de precio - UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]. La primera coordenada de tiempo - High_2_15_time[Max_M15_2]; La primera coordenada de precio - High_2_15[Max_M15_2]; La segunda coordenada de tiempo - High_1_15_time[Max_M15_1]; La segunda coordenada de precio - High_1_15[Max_M15_1].





4. Creación de los objetos y modificación de sus propiedades. Redibujar las líneas

Ahora cuando ya sabemos las coordenadas de las líneas, nos queda crear los objetos gráficos:

MQL4

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,LowestBarTime_2_m15,LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15], LowestBarTime_1_m15,LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,HighestBarTime_2_m15,UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15], HighestBarTime_1_m15,UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

MQL5

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,Low_2_15_time[Min_M15_2],Low_2_15[Min_M15_2],Low_1_15_time[Min_M15_1],Low_1_15[Min_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,High_2_15_time[Max_M15_2],High_2_15[Max_M15_2],High_1_15_time[Max_M15_1],High_1_15[Max_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

De esta manera, he creado las líneas necesarias y he indicado sus parámetros de acuerdo con los parámetros de entrada que pueden ser establecidos por el usuario a su antojo.

Ahora hace falta implementar el redibujo de las líneas de tendencia.



Si la situación en el mercado cambia, por ejemplo aparece un extremo nuevo, será suficiente eliminar la línea existente:

MQL4

datetime TL_TimeLow2= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeLow1= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeLow2!=LowestBarTime_1_m15 && TL_TimeLow1!=LowestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeUp1= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeUp2!=HighestBarTime_1_m15 && TL_TimeUp1!=HighestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }

MQL5

datetime TL_TimeLow2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeLow1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeLow2!=Low_2_15_time[Min_M15_2] && TL_TimeLow1!=Low_1_15_time[Min_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeUp1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeUp2!=High_2_15_time[Max_M15_2] && TL_TimeUp1!=High_1_15_time[Max_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }





5. Control de la carga del historial de las barras

Durante la prueba, me encontré con el problema de que las líneas no siempre se trazaban correctamente.

Al principio, pensé que había un error en el código o mi solución no funcionaba, pero luego comprendí que el problema fue causado por la carga insuficiente del historial de las barras en el período de tiempo menor, en mi caso en M15. Para que el sistema avise al usuario sobre estas situaciones, he decidido introducir la prueba adicional para la búsqueda de la barra en M15.

Para eso, en MQL4 he utilizado las posibilidades de la función iBarShift() que ha sido usada en el segundo paso del apartado “Búsqueda de los valores de precio y de tiempo de los fractales”.

Si la barra no se encuentra, la función iBarShift() devuelve -1. Entonces, se puede mostrar, por ejemplo, el aviso siguiente:

MQL4

if (UpperFractal_1_m15==- 1 || UpperFractal_2_m15==- 1 || LowerFractal_1_m15==- 1 || LowerFractal_2_m15==- 1 ) { Alert ( “¡El historial cargado no es suficiente para el funcionamiento correcto!” ); }

En MQL5 he usado la función Bars() que devuelve el valor vacío si los datos de la serie temporal todavía no han sido formados en el terminal:

int High_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15); int High_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15); int Low_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15); int Low_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15); if (High_M15_1== 0 || High_M15_2== 0 || Low_M15_1== 0 || Low_M15_2== 0 ) { Alert ( “¡El historial cargado no es suficiente para el funcionamiento correcto!” ); }





6. Señales sobre la ruptura de las líneas de tendencia, las notificaciones push

Para completar el cuadro, he decidido incluir la señal sobre la ruptura de la línea de tendencia. Mi línea de tendencia se traza por los extremos del período de tiempo del día, pero para la identificación de la ruptura más temprana, es necesario que la barra en H4 se cierre por debajo o por encima de la línea de tendencia.

En general, se puede dividir el proceso en tres pasos:

Determinar el precio de cierre de la barra y el precio de la línea de tendencia; Determinar las condiciones de la ruptura de la línea de tendencia; Enviar las notificaciones push sobre la ruptura de la línea de tendencia.

MQL4

double Price_Close_H4= iClose ( NULL , 240 , 1 ); datetime Time_Close_H4= iTime ( NULL , 240 , 1 ); int Bar_Close_H4= iBarShift ( NULL , 240 ,Time_Close_H4); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Resistance" ,Bar_Close_H4); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Support" ,Bar_Close_H4); bool breakdown=(Price_Close_H4<Price_Support_H4); bool breakup=(Price_Close_H4>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ “Ruptura de la línea de soporte” ); } } if (breakup== true ) { SleepMinutes= 240 ; LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ “Ruptura de la línea de resistencia” ); } }

MQL5

double Close[]; CopyClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close); ArraySetAsSeries (Close, true ); datetime Close_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close_time); ArraySetAsSeries (Close_time, true ); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Support" ,Close_time[ 1 ]); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Resistance" ,Close_time[ 1 ]); bool breakdown=(Close[ 1 ]<Price_Support_H4); bool breakup=(Close[ 1 ]>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ “Ruptura de la línea de soporte” ); } } if (breakup== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ “Ruptura de la línea de resistencia” ); } }

Para identificar la ruptura, en MQL4 he utilizado la función ObjectGetValueByShift(), y en MQL5 he usado la función ObjectGetValueByTime().

Tal vez, en la función ObjectGetValueByShift() podría poner 1 en vez de Bar_Close_H4, pero he decidido primero determinar el índice para H4. He utilizado la solución para limitar el número de los mensajes a enviar que ha sido publicada en este tema del foro, ¡muchas gracias a esta gente!





7. Aplicación práctica de las líneas de tendencia en el trading

La manera más simple es la siguiente: identificamos la ruptura, esperamos el retroceso del precio y entramos en el mercado después del retroceso correspondiente.

Idealmente, tiene que salir algo parecido a eso:





Fig. 3. Ruptura de la línea de tendencia



Luego Usted puede usar su imaginación y tratar de identificar las formaciones, es decir las figuras del análisis técnico, por ejemplo, el triángulo:





Fig. 4. Figura “Triángulo”



En la imagen las líneas por el período de tiempo menor no se aclaran.





Conclusión

Pues, hemos llegado al final del artículo. Espero que sea útil. Este artículo está orientado a los novatos en la programación, a los aficionados como yo.

Aprendí mucho cuando escribía este artículo. En primer lugar, empecé a hacer los comentarios más claros al escribir el código; segundo, cuando empecé a escribir el artículo, tenía en MQL5 una solución más compleja y voluminosa para precisar los extremos, sin embargo, durante la escritura del artículo encontré una solución más simple que al final fue descrita aquí.

¡Gracias por leerlo, se aprecia cualquier crítica!



