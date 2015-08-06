Líneas de tendencia basadas en los fractales usando MQL4 y MQL5
Índice
- Introducción
- 1. Parámetros de entrada, función DeInit() y declaración inicial de variables
- 2. Búsqueda de los fractales más cercanos
- 3. Búsqueda de los valores de precio y de tiempo de los fractales
- 4. Creación de los objetos y modificación de sus propiedades. Redibujar las líneas
- 5. Control de la carga del historial de las barras
- 6. Señales sobre la ruptura de las líneas de tendencia, las notificaciones push
- 7. Aplicación práctica de las líneas de tendencia en el trading
- Conclusión
Introducción
Hace poco me he puesto a pensar en la aplicación de las líneas de tendencia. Me he preguntado sobre el método para determinar los puntos a través de los cuales van a pasar las líneas, así como sobre la precisión del trazado de estas líneas. He decidido tomar los fractales como la base.
Suelo hacer el análisis de los mercados en mi trabajo principal donde puede dedicar al trading un poco de tiempo. Además, no es suficiente simplemente trazar las líneas en un período de tiempo mayor; la línea tiene que trazarse por los extremos con la precisión de hasta 15 minutos. Esta necesidad se debe a que el tiempo del fractal en un período de tiempo mayor no siempre coincide con el tiempo del mismo extremo en M15. En total, la automatización viene a ayudarnos. Resultó que había empezado a escribir el código en MQL5, luego pasé a MQL4 porque necesitaba el mismo programa para MetaTrader 4.
En este artículo quiero presentar mi solución del problema planteado usando MQL4 y MQL5. El artículo ofrece la vista comparativa, pero sería incorrecto comparar la eficacia de MQL4 y MQL5 en este artículo. Tampoco descarto que existen las soluciones más eficientes que figuran aquí. Este artículo puede ser útil para los principiantes que escriben los scripts tanto en MQL4 como en MQL5, sobre todo para los que van a usar en su trabajo los fractales y las líneas de tendencia.
1. Parámetros de entrada, función DeInit() y declaración inicial de variables
He utilizado las siguientes variables como los parámetros de entrada:
input color Resistance_Color=Red; // establecemos el color de la línea de resistencia input ENUM_LINE_STYLE Resistance_Style; // establecemos el estilo de la línea de resistencia input int Resistance_Width=1; // establecemos el ancho de la línea de resistencia input color Support_Color=Red; // establecemos el color de la línea de soporte input ENUM_LINE_STYLE Support_Style; // establecemos el estilo de la línea de soporte input int Support_Width=1; // establecemos el ancho de la línea de soporte
En MQL4 y MQL5 estos parámetros son iguales.
En el lenguaje MQL5 es necesario crear previamente el indicador:
//--- manejador del indicador iFractals int Fractal; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- obtenemos el manejador del indicador iFractals Fractal=iFractals(Symbol(),PERIOD_D1); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Puesto que el programa tiene que construir los objetos gráficos, sería lógico prever su eliminación al eliminar el Asesor Experto del gráfico:
void OnDeinit(const int reason) { ObjectDelete(0,"TL_Resistance"); ObjectDelete(0,"TL_Support"); }
Para construir dos líneas (soporte y resistencia), necesitamos cuatro puntos. Para determinar el punto del paso de la línea, hay que saber el tiempo y el precio.
Las coordenadas de la línea se determinan en el siguiente orden: primero, se determina la barra extrema; sabiendo la barra extrema, se puede determinar el precio y el tiempo del extremo.
En la función OnTick() declaramos las variables:
|MQL4
//--- declaración de las variables int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2;
|MQL5
//--- declaración de las variables int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2; //--- declaración de los arrays para escribir los valores de los búfers del indicador iFractal double FractalDown[],FractalUp[]; double UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2;
Primeramente, he declarado sólo las variables para almacenar los índices de las barras con los fractales formados.
En MQL4:
- n - la variable que es necesaria para buscar el fractal más cercano conocido usando el operador del ciclo for;
- UpperFractal_1, UpperFractal_2, LowerFractal_1, LowerFractal_2 - estas variables van a almacenar el índice de la barra del primer y el segundo extremo más cercano con el precio máximo/mínimo (en términos de determinación de fractales);
En MQL5 aparecen las variables adicionales:
- FractalDown[],FractalUp[]; - declaración de los arrays con el tipo de datos double en los que van a escribirse los valores del búfer del indicador iFractals;
- A continuación, los variables con el tipo double: UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2. Van a almacenar los valores de precio de los extremos.
2. Búsqueda de los fractales más cercanos
Para encontrar el índice de la barra en la que se ha formado el fractal, usamos el operador del ciclo for.
Vamos a determinar dos primeros índices de la barra que corresponden al primer y al segundo fractal superior:
|MQL4
|
//--- encontramos el índice de la barra del primer fractal superior más cercano for(n=0; n<(Bars-1);n++) { if(iFractals(NULL,1440,MODE_UPPER,n)!=NULL) break; UpperFractal_1=n+1; } //--- encontramos el índice de la barra del segundo fractal superior más cercano for(n=UpperFractal_1+1; n<(Bars-1);n++) { if(iFractals(NULL,1440,MODE_UPPER,n)!=NULL) break; UpperFractal_2=n+1; }
|MQL5
//--- primero, en los arrays hay que escribir los valores de los búferes del indicador Fractal //--- llenando los arrays con los datos del búfer CopyBuffer(Fractal,0,TimeCurrent(),Bars(Symbol(),PERIOD_D1),FractalUp); CopyBuffer(Fractal,1,TimeCurrent(),Bars(Symbol(),PERIOD_D1),FractalDown); //--- indexación como en las series temporales ArraySetAsSeries(FractalUp,true); ArraySetAsSeries(FractalDown,true); //--- luego utilizamos el operador del ciclo for para buscar el primer fractal superior for(n=0; n<Bars(Symbol(),PERIOD_D1); n++) { //--- si el valor no es vacío, interrumpimos el ciclo if(FractalUp[n]!=EMPTY_VALUE) break; } //--- escribimos el valor de precio del primer fractal en una variable UpFractal_1=FractalUp[n]; //--- escribimos el índice del primer fractal en una variable UpperFractal_1=n; //--- buscando el segundo fractal superior for(n=UpperFractal_1+1; n<Bars(Symbol(),PERIOD_D1); n++) { if(FractalUp[n]!=EMPTY_VALUE) //si el valor no es vacío, interrumpimos el ciclo break; } //--- escribimos el valor de precio del segundo fractal en una variable UpFractal_2=FractalUp[n]; //--- escribimos el índice del segundo fractal en una variable UpperFractal_2=n;
Aquí se ilustra claramente una de las principales diferencias entre MQL5 y MQL4: el uso de la función para acceder a las series temporales.
Si en MQL4 he pasado directamente a la búsqueda del índice de la barra en la que se ha formado el fractal, en MQL5 primero he accedido al indicador iFractals mediante la función CopyBuffer() para indicar al programa que los arrays FractalUp[] y FractalDown[] van a almacenar los valores de precio de los fractales superiores e inferiores. Luego, he definido la indexación de estos arrays como en las series temporales usando la función ArraySetAsSeries().
Ahora, si en MQL4 he encontrado sólo los índices de las barras con los fractales conocidos, en MQL5 he usado la función CopyBuffer() para conocer los índices de las barras y los valores de precio de los fractales.
De la misma manera se buscan dos fractales inferiores:
|MQL4
//--- encontramos el índice de la barra del primer fractal inferior más cercano for(n=0; n<(Bars-1);n++) { if(iFractals(NULL,1440,MODE_LOWER,n)!=NULL) break; LowerFractal_1=n+1; } //--- encontramos el índice de la barra del segundo fractal inferior más cercano for(n=LowerFractal_1+1; n<(Bars-1);n++) { if(iFractals(NULL,1440,MODE_LOWER,n)!=NULL) break; LowerFractal_2=n+1; }
|MQL5
//--- búsqueda de los valores de fractales inferiores //--- búsqueda del primer fractal inferior for(n=0; n<Bars(Symbol(),PERIOD_D1); n++) { //--- si el valor no es vacío, interrumpimos el ciclo if(FractalDown[n]!=EMPTY_VALUE) break; } //--- escribimos el valor de precio del primer fractal en una variable LowFractal_1=FractalDown[n]; //--- escribimos el índice del primer fractal en una variable LowerFractal_1=n; //--- búsqueda del segundo fractal inferior for(n=LowerFractal_1+1; n<Bars(Symbol(),PERIOD_D1); n++) { if(FractalDown[n]!=EMPTY_VALUE) break; } //--- escribimos el valor de precio del segundo fractal en una variable LowFractal_2=FractalDown[n]; //--- escribimos el índice del segundo fractal en una variable LowerFractal_2=n;
Como podemos ver en la tabla, el código en MQL4 y MQL5 es muy parecido. Hay un aligera diferencia en la sintaxis.
3. Búsqueda de los valores de precio y de tiempo de los fractales
Para trazar una línea, necesitamos encontrar el tiempo y el precio del fractal. Claro que en MQL4 podríamos usar las series temporales predefinidas High[] y Low[], la función iTime(), pero también necesitamos precisar adicionalmente las coordenadas temporales de la línea, es que de eso va a depender la corrección del trazado de la línea de tendencia.
En la fig. 1-2 se muestra la diferencia entre los valores temporales de los extremos para los períodos H4 y M15.
Fig. 1. Tiempo del extremo con la posición del período H4
Fig. 2. Tiempo del extremo con la posición del período M15
He llegado a la conclusión que la precisión del valor temporal del extremo hasta 15 minutos es absolutamente suficiente para mis propósitos.
En general, el principio de la precisión del extremos es el mismo tanto para MQL4, como para MQL5, pero hay unas pequeñas diferencias en los detalles:
|MQL4
|MQL5
|
A continuación, viene el código para cada uno de estos pasos:
|MQL4
// Paso 1. Se determina el valor temporal del extremo en el período de tiempo mayor: //--- determinación del tiempo de los fractales datetime UpFractalTime_1=iTime(NULL, 1440,UpperFractal_1); datetime UpFractalTime_2=iTime(NULL, 1440,UpperFractal_2); datetime LowFractalTime_1=iTime(NULL, 1440,LowerFractal_1); datetime LowFractalTime_2=iTime(NULL, 1440,LowerFractal_2);
// Paso 2. Se busca el índice de la barra extrema en el extremo menor: //--- buscamos el índice del fractal en M15 int UpperFractal_1_m15=iBarShift(NULL, 15, UpFractalTime_1,true); int UpperFractal_2_m15=iBarShift(NULL, 15, UpFractalTime_2,true); int LowerFractal_1_m15=iBarShift(NULL, 15, LowFractalTime_1,true); int LowerFractal_2_m15=iBarShift(NULL, 15, LowFractalTime_2,true);
|
// Paso 3. El uso de los arrays para buscar los extremos precisos en el período M15: //--- uso de los arrays para buscar los extremos precisos //--- introducimos la variable i para usarla en el operador del ciclo for int i; //--- 1. En primer lugar, vamos a encontrar los extremos inferiores //--- 3.1 Búsqueda del primer extremo inferior //--- declaración del array para almacenar los valores de los índices de las barras int Lower_1_m15[96]; //--- declaración del array para almacenar los valores de precios double LowerPrice_1_m15[96]; //--- iniciamos el ciclo for: for(i=0;i<=95;i++) { //--- llenamos el array con los datos de los índices de las barras Lower_1_m15[i]=LowerFractal_1_m15-i; //--- llenamos el array con los datos de precio LowerPrice_1_m15[i]=iLow(NULL,15,LowerFractal_1_m15-i); } //--- determinar el valor de precio mínimo en el array int LowestPrice_1_m15=ArrayMinimum(LowerPrice_1_m15,WHOLE_ARRAY,0); //--- determinar la barra con el precio mínimo en el array int LowestBar_1_m15=Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]; //--- determinar el tiempo de la barra con el precio mínimo en el array datetime LowestBarTime_1_m15=iTime(NULL,15,Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]); //--- 3.2 Búsqueda del segundo extremo inferior int Lower_2_m15[96]; double LowerPrice_2_m15[96]; for(i=0;i<=95;i++) { //--- llenamos el array con los datos de los índices de las barras Lower_2_m15[i]=LowerFractal_2_m15-i; //--- llenamos el array con los datos de precio LowerPrice_2_m15[i]=iLow(NULL,15,LowerFractal_2_m15-i); } //--- determinar el valor de precio mínimo en el array int LowestPrice_2_m15=ArrayMinimum(LowerPrice_2_m15,WHOLE_ARRAY,0); //--- determinar la barra con el precio mínimo en el array int LowestBar_2_m15=Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]; //--- determinar el tiempo de la barra con el precio mínimo en el array datetime LowestBarTime_2_m15=iTime(NULL,15,Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]); //--- 3.3 Búsqueda del primer extremo superior int Upper_1_m15[96]; double UpperPrice_1_m15[96]; for(i=0;i<=95;i++) { //--- llenamos el array con los datos de los índices de las barras Upper_1_m15[i]=UpperFractal_1_m15-i; //--- llenamos el array con los datos de precio UpperPrice_1_m15[i]=iHigh(NULL,15,UpperFractal_1_m15-i); } //--- determinar el valor de precio máximo en el array int HighestPrice_1_m15=ArrayMaximum(UpperPrice_1_m15,WHOLE_ARRAY,0); //--- determinar la barra con el precio máximo en el array int HighestBar_1_m15=Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]; //--- determinar el tiempo de la barra con el precio máximo en el array datetime HighestBarTime_1_m15=iTime(NULL,15,Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]); //--- 3.4 Búsqueda del segundo extremo superior int Upper_2_m15[96]; double UpperPrice_2_m15[96]; for(i=0;i<=95;i++) { //--- llenamos el array con los datos de los índices de las barras Upper_2_m15[i]=UpperFractal_2_m15-i; //--- llenamos el array con los datos de precio UpperPrice_2_m15[i]=iHigh(NULL,15,UpperFractal_2_m15-i); }
|MQL5
|
// Paso 1. Se determina el valor temporal del extremo en el período de tiempo mayor: //--- declaración del array para almacenar el tiempo del índice correspondiente de la barra en el período de tiempo mayor datetime UpFractalTime_1[],LowFractalTime_1[],UpFractalTime_2[],LowFractalTime_2[]; //--- determinación del tiempo de los fractales en el período de tiempo mayor CopyTime(Symbol(),PERIOD_D1,UpperFractal_1,1,UpFractalTime_1); CopyTime(Symbol(),PERIOD_D1,LowerFractal_1,1,LowFractalTime_1); CopyTime(Symbol(),PERIOD_D1,UpperFractal_2,1,UpFractalTime_2); CopyTime(Symbol(),PERIOD_D1,LowerFractal_2,1,LowFractalTime_2);
|
// Paso 2. Determinación del tiempo de formación de la siguiente barra del día: //--- determinación del tiempo de formación de la siguiente barra del día (punto del stop para la función CopyHigh(), CopyLow() y CopyTime()) datetime UpFractalTime_1_15=UpFractalTime_1[0]+86400; datetime UpFractalTime_2_15=UpFractalTime_2[0]+86400; datetime LowFractalTime_1_15=LowFractalTime_1[0]+86400; datetime LowFractalTime_2_15=LowFractalTime_2[0]+86400;
|
// Paso 3. Declaramos y llenamos los arrays para almacenar los datos de precio y de tiempo para el período de 15 minutos: //--- declaración de los arrays para almacenar los datos sobre los valores máximos y mínimos de precios double High_1_15[],Low_1_15[],High_2_15[],Low_2_15[]; //--- llenar los arrays con datos usando las funciones CopyHigh() y CopyLow() CopyHigh(Symbol(),PERIOD_M15,UpFractalTime_1[0],UpFractalTime_1_15,High_1_15); CopyHigh(Symbol(),PERIOD_M15,UpFractalTime_2[0],UpFractalTime_2_15,High_2_15); CopyLow(Symbol(),PERIOD_M15,LowFractalTime_1[0],LowFractalTime_1_15,Low_1_15); CopyLow(Symbol(),PERIOD_M15,LowFractalTime_2[0],LowFractalTime_2_15,Low_2_15); //--- declaramos los arrays para almacenar los valores temporales que corresponden a los índices de las barras de los extremos de precio datetime High_1_15_time[],High_2_15_time[],Low_1_15_time[],Low_2_15_time[]; //--- llenamos los arrays con los datos CopyTime(Symbol(),PERIOD_M15,UpFractalTime_1[0],UpFractalTime_1_15,High_1_15_time); CopyTime(Symbol(),PERIOD_M15,UpFractalTime_2[0],UpFractalTime_2_15,High_2_15_time); CopyTime(Symbol(),PERIOD_M15,LowFractalTime_1[0],LowFractalTime_1_15,Low_1_15_time); CopyTime(Symbol(),PERIOD_M15,LowFractalTime_2[0],LowFractalTime_2_15,Low_2_15_time);
|
// Paso 4. Búsqueda de los valores máximos y mínimos de precio; así como los valores temporales de los extremos concretados: //--- usando las funciones ArrayMaximum() y ArrayMinimum() encontramos los valores máximos y mínimos de precios y de tiempo int Max_M15_1=ArrayMaximum(High_1_15,0,96); int Max_M15_2=ArrayMaximum(High_2_15,0,96); int Min_M15_1=ArrayMinimum(Low_1_15,0,96); int Min_M15_2=ArrayMinimum(Low_2_15,0,96);
En conclusión, hemos determinado las siguientes coordenadas de las líneas de tendencia:
1. Para la línea de soporte:
|MQL4
|MQL5
|
|
2. Para la línea de resistencia:
|MQL4
|MQL5
|
|
4. Creación de los objetos y modificación de sus propiedades. Redibujar las líneas
Ahora cuando ya sabemos las coordenadas de las líneas, nos queda crear los objetos gráficos:
|MQL4
//--- crear la línea de soporte ObjectCreate(0,"TL_Support",OBJ_TREND,0,LowestBarTime_2_m15,LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15], LowestBarTime_1_m15,LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]); ObjectSet("TL_Support",OBJPROP_COLOR,Support_Color); ObjectSet("TL_Support",OBJPROP_STYLE,Support_Style); ObjectSet("TL_Support",OBJPROP_WIDTH,Support_Width); //--- crear la línea de resistencia ObjectCreate(0,"TL_Resistance",OBJ_TREND,0,HighestBarTime_2_m15,UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15], HighestBarTime_1_m15,UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]); ObjectSet("TL_Resistance",OBJPROP_COLOR,Resistance_Color); ObjectSet("TL_Resistance",OBJPROP_STYLE,Resistance_Style); ObjectSet("TL_Resistance",OBJPROP_WIDTH,Resistance_Width);
|MQL5
//--- crear la línea de soporte ObjectCreate(0,"TL_Support",OBJ_TREND,0,Low_2_15_time[Min_M15_2],Low_2_15[Min_M15_2],Low_1_15_time[Min_M15_1],Low_1_15[Min_M15_1]); ObjectSetInteger(0,"TL_Support",OBJPROP_RAY_RIGHT,true); ObjectSetInteger(0,"TL_Support",OBJPROP_COLOR,Support_Color); ObjectSetInteger(0,"TL_Support",OBJPROP_STYLE,Support_Style); ObjectSetInteger(0,"TL_Support",OBJPROP_WIDTH,Support_Width); //--- crear la línea de resistencia ObjectCreate(0,"TL_Resistance",OBJ_TREND,0,High_2_15_time[Max_M15_2],High_2_15[Max_M15_2],High_1_15_time[Max_M15_1],High_1_15[Max_M15_1]); ObjectSetInteger(0,"TL_Resistance",OBJPROP_RAY_RIGHT,true); ObjectSetInteger(0,"TL_Resistance",OBJPROP_COLOR,Resistance_Color); ObjectSetInteger(0,"TL_Resistance",OBJPROP_STYLE,Resistance_Style); ObjectSetInteger(0,"TL_Resistance",OBJPROP_WIDTH,Resistance_Width);
De esta manera, he creado las líneas necesarias y he indicado sus parámetros de acuerdo con los parámetros de entrada que pueden ser establecidos por el usuario a su antojo.
Ahora hace falta implementar el redibujo de las líneas de tendencia.
Si la situación en el mercado cambia, por ejemplo aparece un extremo nuevo, será suficiente eliminar la línea existente:
|MQL4
//--- redibujar la línea de soporte //--- escribimos los valores de las coordenadas temporales de la línea de soporte en las variables datetime TL_TimeLow2=ObjectGet("TL_Support",OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeLow1=ObjectGet("TL_Support",OBJPROP_TIME1); //--- si las coordenadas de la línea no coinciden con las coordenadas actuales if(TL_TimeLow2!=LowestBarTime_1_m15 && TL_TimeLow1!=LowestBarTime_2_m15) { //--- eliminamos la línea ObjectDelete(0,"TL_Support"); } //--- redibujar la línea de resistencia //--- escribimos los valores de las coordenadas temporales de la línea de resistencia en las variables datetime TL_TimeUp2=ObjectGet("TL_Resistance",OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeUp1=ObjectGet("TL_Resistance",OBJPROP_TIME1); //--- si las coordenadas de la línea no coinciden con las coordenadas actuales if(TL_TimeUp2!=HighestBarTime_1_m15 && TL_TimeUp1!=HighestBarTime_2_m15) { //--- eliminamos la línea ObjectDelete(0,"TL_Resistance"); }
|MQL5
//--- redibujar la línea de soporte //--- escribimos los valores de las coordenadas temporales de la línea de soporte en las variables datetime TL_TimeLow2=(datetime)ObjectGetInteger(0,"TL_Support",OBJPROP_TIME,0); datetime TL_TimeLow1=(datetime)ObjectGetInteger(0,"TL_Support",OBJPROP_TIME,1); //--- si las coordenadas de la línea no coinciden con las coordenadas actuales if(TL_TimeLow2!=Low_2_15_time[Min_M15_2] && TL_TimeLow1!=Low_1_15_time[Min_M15_1]) { //--- eliminamos la línea ObjectDelete(0,"TL_Support"); } //--- redibujar la línea de resistencia //--- escribimos los valores de las coordenadas temporales de la línea de resistencia en las variables datetime TL_TimeUp2=(datetime)ObjectGetInteger(0,"TL_Resistance",OBJPROP_TIME,0); datetime TL_TimeUp1=(datetime)ObjectGetInteger(0,"TL_Resistance",OBJPROP_TIME,1); //--- si las coordenadas de la línea no coinciden con las coordenadas actuales if(TL_TimeUp2!=High_2_15_time[Max_M15_2] && TL_TimeUp1!=High_1_15_time[Max_M15_1]) { //--- eliminamos la línea ObjectDelete(0,"TL_Resistance"); }
5. Control de la carga del historial de las barras
Durante la prueba, me encontré con el problema de que las líneas no siempre se trazaban correctamente.
Al principio, pensé que había un error en el código o mi solución no funcionaba, pero luego comprendí que el problema fue causado por la carga insuficiente del historial de las barras en el período de tiempo menor, en mi caso en M15. Para que el sistema avise al usuario sobre estas situaciones, he decidido introducir la prueba adicional para la búsqueda de la barra en M15.
Para eso, en MQL4 he utilizado las posibilidades de la función iBarShift() que ha sido usada en el segundo paso del apartado “Búsqueda de los valores de precio y de tiempo de los fractales”.
Si la barra no se encuentra, la función iBarShift() devuelve -1. Entonces, se puede mostrar, por ejemplo, el aviso siguiente:
|MQL4
//--- control de la carga de las barras en el historial //--- si no se ha encontrado por lo menos una barra en M15 if(UpperFractal_1_m15==-1 || UpperFractal_2_m15==-1 || LowerFractal_1_m15==-1 || LowerFractal_2_m15==-1) { Alert(“¡El historial cargado no es suficiente para el funcionamiento correcto!”); }
En MQL5 he usado la función Bars() que devuelve el valor vacío si los datos de la serie temporal todavía no han sido formados en el terminal:
|
//--- control de la carga de las barras en el historial //--- 1. determinamos el número de las barras en el intervalo de tiempo especificado int High_M15_1=Bars(Symbol(),PERIOD_M15,UpFractalTime_1[0],UpFractalTime_1_15); int High_M15_2=Bars(Symbol(),PERIOD_M15,UpFractalTime_2[0],UpFractalTime_2_15); int Low_M15_1=Bars(Symbol(),PERIOD_M15,LowFractalTime_1[0],LowFractalTime_1_15); int Low_M15_2=Bars(Symbol(),PERIOD_M15,LowFractalTime_2[0],LowFractalTime_2_15); //--- 2. comprobar si el historial cargado no es suficiente para el redibujo correcto de la línea //--- si no se ha encontrado por lo menos una barra if(High_M15_1==0 || High_M15_2==0 || Low_M15_1==0 || Low_M15_2==0) { Alert(“¡El historial cargado no es suficiente para el funcionamiento correcto!”); }
6. Señales sobre la ruptura de las líneas de tendencia, las notificaciones push
Para completar el cuadro, he decidido incluir la señal sobre la ruptura de la línea de tendencia. Mi línea de tendencia se traza por los extremos del período de tiempo del día, pero para la identificación de la ruptura más temprana, es necesario que la barra en H4 se cierre por debajo o por encima de la línea de tendencia.
En general, se puede dividir el proceso en tres pasos:
- Determinar el precio de cierre de la barra y el precio de la línea de tendencia;
- Determinar las condiciones de la ruptura de la línea de tendencia;
- Enviar las notificaciones push sobre la ruptura de la línea de tendencia.
|MQL4
// 1. Obtener los parámetros del precio de la línea de tendencia //--- determinar el precio de cierre de la barra con el índice 1 double Price_Close_H4=iClose(NULL,240,1); //--- determinar el tiempo de la barra con el índice 1 datetime Time_Close_H4=iTime(NULL,240,1); //--- determinar el índice de la barra en H4 int Bar_Close_H4=iBarShift(NULL,240,Time_Close_H4); //--- determinar el precio de la línea en H4 double Price_Resistance_H4=ObjectGetValueByShift("TL_Resistance",Bar_Close_H4); //--- determinar el precio de la línea en H4 double Price_Support_H4=ObjectGetValueByShift("TL_Support",Bar_Close_H4);
// 2. Condiciones de la ruptura de las líneas de tendencia //--- para la ruptura de la línea de soporte bool breakdown=(Price_Close_H4<Price_Support_H4); //--- para la ruptura de la línea de resistencia bool breakup=(Price_Close_H4>Price_Resistance_H4);
// 3. Enviar las notificaciones push if(breakdown==true) { //--- enviar no más de una notificación cada 4 horas int SleepMinutes=240; static int LastTime=0; if(TimeCurrent()>LastTime+SleepMinutes*60) { LastTime=TimeCurrent(); SendNotification(Symbol()+“Ruptura de la línea de soporte”); } } if(breakup==true) { //--- enviar no más de una notificación cada 4 horas SleepMinutes=240; LastTime=0; if(TimeCurrent()>LastTime+SleepMinutes*60) { LastTime=TimeCurrent(); SendNotification(Symbol()+“Ruptura de la línea de resistencia”); } }
|MQL5
// 1. Obtener los parámetros del precio de la línea de tendencia double Close[]; CopyClose(Symbol(),PERIOD_H4,TimeCurrent(),10,Close); //--- establecemos el orden de indexación del array ArraySetAsSeries(Close,true); //--- datetime Close_time[]; CopyTime(Symbol(),PERIOD_H4,TimeCurrent(),10,Close_time); //--- establecemos el orden de indexación del array ArraySetAsSeries(Close_time,true); //--- double Price_Support_H4=ObjectGetValueByTime(0,"TL_Support",Close_time[1]); double Price_Resistance_H4=ObjectGetValueByTime(0,"TL_Resistance",Close_time[1]);
// 2. Condiciones de la ruptura de las líneas de tendencia bool breakdown=(Close[1]<Price_Support_H4); bool breakup=(Close[1]>Price_Resistance_H4);
// 3. Enviar las notificaciones push if(breakdown==true) { //--- enviar no más de una notificación cada 4 horas int SleepMinutes=240; static int LastTime=0; if(TimeCurrent()>LastTime+SleepMinutes*60) { LastTime=(int)TimeCurrent(); SendNotification(Symbol()+“Ruptura de la línea de soporte”); } } if(breakup==true) { //--- enviar no más de una notificación cada 4 horas int SleepMinutes=240; static int LastTime=0; if(TimeCurrent()>LastTime+SleepMinutes*60) { LastTime=(int)TimeCurrent(); SendNotification(Symbol()+“Ruptura de la línea de resistencia”); } }
Para identificar la ruptura, en MQL4 he utilizado la función ObjectGetValueByShift(), y en MQL5 he usado la función ObjectGetValueByTime().
Tal vez, en la función ObjectGetValueByShift() podría poner 1 en vez de Bar_Close_H4, pero he decidido primero determinar el índice para H4. He utilizado la solución para limitar el número de los mensajes a enviar que ha sido publicada en este tema del foro, ¡muchas gracias a esta gente!
7. Aplicación práctica de las líneas de tendencia en el trading
La manera más simple es la siguiente: identificamos la ruptura, esperamos el retroceso del precio y entramos en el mercado después del retroceso correspondiente.
Idealmente, tiene que salir algo parecido a eso:
Fig. 3. Ruptura de la línea de tendencia
Luego Usted puede usar su imaginación y tratar de identificar las formaciones, es decir las figuras del análisis técnico, por ejemplo, el triángulo:
Fig. 4. Figura “Triángulo”
En la imagen las líneas por el período de tiempo menor no se aclaran.
Conclusión
Pues, hemos llegado al final del artículo. Espero que sea útil. Este artículo está orientado a los novatos en la programación, a los aficionados como yo.
Aprendí mucho cuando escribía este artículo. En primer lugar, empecé a hacer los comentarios más claros al escribir el código; segundo, cuando empecé a escribir el artículo, tenía en MQL5 una solución más compleja y voluminosa para precisar los extremos, sin embargo, durante la escritura del artículo encontré una solución más simple que al final fue descrita aquí.
¡Gracias por leerlo, se aprecia cualquier crítica!
Hola - No puedo pretender entender toda la codificación, pero estoy trabajando mi manera a través de él, ya que hace exactamente lo que he estado tratando de código a mí mismo (mal como mucho un novato).
He recreado el EA y cumplido con éxito en MQL4 y en la primera inicialización se dibujar las líneas de soporte y resistencia y enviará las notificaciones, pero no volver a dibujar nuevas líneas de soporte y resistencia cuando aparecen NUEVOS fractales punto extremo - se supone que también? ¿Hay algo que me estoy perdiendo algo.
También no pude conseguir los fractales para mostrar en el gráfico, pero la prueba de la EA en el probador de estrategia de los fractales aparecer correctamente después de detener la prueba? ¿Alguna idea de lo que me estoy perdiendo de nuevo?
Genio trabajo por cierto, fractales y líneas de tendencia en contra de los puntos extremos no es fácil de explicar y mucho menos el código :)
Saludos cordiales
Andy
Hola, sobre la primera pregunta: si no se redibujan las nuevas lineas de tendencia tal vez usted no utiliza el codigo, que elimina los objetos creados. Mira la 4ª parte del artículo. Acerca de la segunda pregunta: puede crear una nueva plantilla con fractales para el probador y lo llamó "tester.tpl". A partir de entonces los fractales siempre se mostrarán en el gráfico cuando se utiliza el probador.
Hola, sobre la primera pregunta: si no se redibujan las nuevas líneas de tendencia tal vez usted no utiliza el código, que eliminar los objetos creados. Mira la 4ª parte del artículo. Acerca de la segunda pregunta: puede crear una nueva plantilla con fractales para el probador y lo llamó "tester.tpl". A partir de entonces, los fractales siempre se mostrarán en el gráfico cuando utilice el comprobador.
Gracias por la respuesta, dejé el EA adjunta a dos gráficos durante la noche (1x 4hr gráfico y 1x 15m = M gráfico) y se ha redibujado ellos así que mi mala para la poca paciencia.
Gracias por el consejo sobre tester.pl.
Muchas gracias
Con el fin de trabajar correctamente el dibujo de líneas en el probador y no se adhieren al primer punto en el tiempo, es necesario poner el control de las líneas de la parte inferior por encima de la creación de líneas de tendencia
Gracias por su artículo, voy a explorar la idea y tratar de adaptarlo para mi EA.
Gracias de nuevo y feliz comercio.
Ni como Asesor Experto ni como indicador en MQL4 no da señales de nada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ¿Es tan divertido subir lo que sea y mucho sólo para subir el rating?
Añadamos la función OnTick después de la inicialización para que funcione los fines de semana y en general en cuanto lo pegues en el gráfico, no cuando lleguen nuevos precios.