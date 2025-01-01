- Operador compuesto
El operador IF - ELSE se usa cuando surge la necesidad de hacer una elección. Formalmente, la sintaxis es así:
if (expresión)
Si la expresión es verdadera, se ejecuta el operador1 y el control se pasa al operador que sigue después del operador2 (es decir, el operador2 no se ejecuta). Si la expresión es falsa, se ejecuta el operador2.
La parte else del operador if se puede omitir. Por eso puede surgir una ambigüedad en los operadores interiores if con la parte omitida else. En este caso, else se vincula con anterior operador if más cercano en el mismo bloque, y que no tiene la parte else.
Ejemplos:
//--- La parte else se refiere al segundo operador if:
