DCA Management MT4

Bot chuyên quản lý và trị các thể loại DCA

Kích hoạt bot theo level 1, level 2, level 3

Kích hoạt theo tiền hoặc theo % tài khoản tùy chọn

Tất cả tự động

Cắt tỉa lệnh theo cặp giúp hạ lot

Đóng cắt lỗ thông minh

Khóa lợi nhuận ngày

Dùng lợi nhuận để đóng dần lệnh lỗ

Giúp bot DCA về bờ sau 2-4 nhịp sideway

Nhiều phương án đóng - cắt tỉa lệnh thông minh

Phù hợp với tất cả các loại bot DCA, Martingel, Grid...

Giúp không bay màu tài khoản

Em chưa có thời gian viết kỹ tính năng. Mong mọi thông cảm. E sẽ update thông tin đầy đủ sau

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