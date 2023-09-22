DCA Management MT4
- Yardımcı programlar
- Le Duong Son
- Sürüm: 2.10
- Güncellendi: 22 Eylül 2023
- Etkinleştirmeler: 10
Bot chuyên quản lý và trị các thể loại DCA
Kích hoạt bot theo level 1, level 2, level 3
Kích hoạt theo tiền hoặc theo % tài khoản tùy chọn
Tất cả tự động
Cắt tỉa lệnh theo cặp giúp hạ lot
Đóng cắt lỗ thông minh
Khóa lợi nhuận ngày
Dùng lợi nhuận để đóng dần lệnh lỗ
Giúp bot DCA về bờ sau 2-4 nhịp sideway
Nhiều phương án đóng - cắt tỉa lệnh thông minh
Phù hợp với tất cả các loại bot DCA, Martingel, Grid...
Giúp không bay màu tài khoản
Em chưa có thời gian viết kỹ tính năng. Mong mọi thông cảm. E sẽ update thông tin đầy đủ sau
Liên hệ 0936225115- Mr Sơn để được hỗ trợ