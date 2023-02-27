Spread and trend

Информирование пользователя о величине текущего спрэда цветом, в зависимости от тренда.

Простой и удобный информатор. Расположить можно в любом месте графика (настраивается во входных параметрах).

При активном индикаторе наносим на график горизонтальную линию цветом, указанным во входных параметрах. Эта линия будет (по Вашему мнению) точкой разворота тренда. Если цена будет ниже линии - цвет величины спрэда будет окрашен в цвет "медвежьего" тренда, если цена буде выше линии - цвет величины спрэда окрасится в цвет "бычьего" тренда. Если линия отсутствует - цвет величины спрэда будет окрашен в отдельный  цвет (все цвета устанавливаются во входных параметрах).

Чтобы линия не мешала на графике - можно ее сделать в цвет фона.

Не нагружает систему - включается только при смене тренда или спрэда.

Входные параметры:

- цвет линии разворота трена

- цвет текста

- размер текста

- стиль текста

- цвет при медвежьем тренде

- цвет при бычьем тренде

- цвет без тренда

- привязка к углу графика

- отступ от точки привязки по горизонтали

- отступ от точки привязки по вертикали

- включение (отключение) функции "Показывать как фон"

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Sergei Lopukhov
Utilities
Простая и полезная утилита для нанесения меток на открытые сделки. При запуске скрипта он ищет все открытые сделки и наносит метки на время и цену открытия сделки. Сделки в лонг обозначаются синим цветом, сделки в шорт обозначаются красным цветом. Есть два варианта нанесения меток: - с учетом текущего спрэда (по Ask) - без учета текущего спрэда (по Bid) Входных параметров нет. Всем профита!
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SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
Utilities
SL InfoPanel is an information panel that displays operational trading information on the current instrument. The panel contains the following information: The first column: The fixed profit for the specified period of time and the percentage of this profit to the current deposit (the time period is configured in the "Account History"). The value is colored blue if there is a profit and red if there is a loss. Open Long orders (number of lots/number of orders). Open Short orders (number of l
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