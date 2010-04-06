Spread and trend

Информирование пользователя о величине текущего спрэда цветом, в зависимости от тренда.

Простой и удобный информатор. Расположить можно в любом месте графика (настраивается во входных параметрах).

При активном индикаторе наносим на график горизонтальную линию цветом, указанным во входных параметрах. Эта линия будет (по Вашему мнению) точкой разворота тренда. Если цена будет ниже линии - цвет величины спрэда будет окрашен в цвет "медвежьего" тренда, если цена буде выше линии - цвет величины спрэда окрасится в цвет "бычьего" тренда. Если линия отсутствует - цвет величины спрэда будет окрашен в отдельный  цвет (все цвета устанавливаются во входных параметрах).

Чтобы линия не мешала на графике - можно ее сделать в цвет фона.

Не нагружает систему - включается только при смене тренда или спрэда.

Входные параметры:

- цвет линии разворота трена

- цвет текста

- размер текста

- стиль текста

- цвет при медвежьем тренде

- цвет при бычьем тренде

- цвет без тренда

- привязка к углу графика

- отступ от точки привязки по горизонтали

- отступ от точки привязки по вертикали

- включение (отключение) функции "Показывать как фон"

Всем ПРОФИТА!





















































































Önerilen ürünler
Auto Fib MT4
Part-time Day Trader
Göstergeler
Fibonacci retracement levels — always ready when they matter most. Auto Fib for MT4 keeps precise, up-to-date Fibonacci levels on your chart for those who seek perfectly timed pullback entries on Fib levels, or want an extra layer of confluence alongside their regular indicators. With one click, the tool automatically detects the latest impulse move and draws Fibonacci levels from wick to wick with maximum precision. Need a clean chart for execution? Click again — the levels instantly hide. Who
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Yardımcı programlar
Sanırım herkes böyle bir para yönetimi kuralını «Kasa» olarak biliyor. Bilmeyenler için kasa, işlemdeki kazançlar ayak büyüklüğüyle eşitlendikten sonra pozisyonun yarısını kapatmayı varsayar. Böylece, fiyat açılıp dursa bile, artık para kaybetmeyeceksiniz, çünkü pozisyonun bir kısmı daha önce kapandığında tam olarak aynı miktarda kar elde edildi. Güvenlik Danışmanının yalnızca bir ayarı vardır – kapanış lotu. Onu 0 konumunda bırakarak, danışman anlaşmanın tam yarısını kapatacaktır. Danışmanın
FREE
Stop Controller MT4
Alexandr Gladkiy
Yardımcı programlar
Stop controller – утилита, которая следит за тем, чтобы у ордеров были установлены стоп-приказы и за уровнем просадки или прибыли. Стоп-приказы можно установить, как пользовательские, так и расчётные. Также она способна сопровождать рыночные ордера. Сопровождение выглядит следующим образом: утилита отслеживает промежуточные между ценой открытия и тейкпрофитом цели и частично закрывает сделки, при этом переводя стоплосс на уровень предыдущей цели. Частичное закрытие ордеров можно отключить. Чтобы
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Yardımcı programlar
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. VERSİYON MT5 -   Daha kullanışlı göstergeler Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde.
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Göstergeler
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Yardımcı programlar
Constructor is a convenient tool for creating, (building strategies) testing and applying trading strategies and ideas, as well as testing and using separate indicators and their groups. Constructor includes opening, closing, deal tracking, averaging and recovery modules, as well as various trading options with and without averaging and martingale. You are able to connect up to 10 different external indicators. Find the detailed instructions in the attached pdf file. Trading settings averaging
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Yardımcı programlar
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Göstergeler
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Göstergeler
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Tipu Panel
Kaleem Haider
4.88 (8)
Yardımcı programlar
Tipu Panel series is set of innovative indicators created to consolidate indicators in form of a panel. As a trader, indicators can easily create a cluster on the chart and distract you from the bigger picture. It can also be overwhelming and visually exhausting. Tipu Panel simplifies this by displaying each indicator in a beautifully boxed panel. You can customize the panel to display indicator signals for multiple time frames and also to quickly switch time frames. There are two types of indic
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Yardımcı programlar
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Göstergeler
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Magnet Draw MT4
Phongwiroon Khompradit
5 (1)
Yardımcı programlar
Emulate TradingView drawing experience with magnet snap to the nearest price. Supported drawing tools: Vertical Line Horizontal Line Trend Line Horizontal Ray (Angle Trend Line) Fibonacci Retracement Rectangle Input: Threshold (px) : The distance in pixel unit to snap the crosshair to the nearest price. Crosshair color: The color of crosshair. Feel free to write the review, request more features or report bugs.
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Yardımcı programlar
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Yardımcı programlar
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro, MetaTrader 4 için tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir. Giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için Fibonacci tabanlı fiyat seviyelerini trend ve yapı analiziyle birleştirir. EA hem uzun hem de kısa pozisyonları destekler ve yerleşik risk yönetimi parametreleri içerir. Temel Özellikler: • Giriş, SL ve TP noktalarını çizmek için Fibonacci geri çekilme ve uzatma mantığını kullanır. • Yapılandırılabilir lot büyüklüğü ve zarar durdurma/kâr alma seviyeleri •
FREE
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
Yardımcı programlar
This is a forex supporting tool for all manual traders. You can close positions immediately at once on the MT4 Terminal by a single click. CLOSE SELL: You can close SHORT positions of the target currency pair (same as the chart you’re using this EA). CLOSE BUY: Same as above but LONG positions will be closed. CLOSE ALL: All opened positions will be closed (no matter of currency pairs). You can select the closing method from CLOSE ALL or CLOSE ONE BY ONE. You can choose the positions to be closed
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Göstergeler
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
ElsnaRay Color n Lines
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
it's a combination of my rectangle and a line at half the distance of the between the upper part of a rectangle and the lower of the next rectangle /zone you can now select manual anchor where you put your own desired starting price example , 145 , for usdjpy or 3000 for gold 1.15000 for eurusd and any other  It’s a pure charting indicator that builds a fixed-price zone grid: Anchor: Uses StartUpperPrice as the top of index 0 (fixed, not auto-shifting). Zones: Draws rectangles every StepPips , e
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Göstergeler
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 5 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Yardımcı programlar
VR Renk Seviyeleri, trend çizgisi, dikdörtgen ve metin gibi unsurları kullanarak teknik analiz uygulayanlar için kullanışlı bir araçtır. Grafiğe doğrudan metin eklemek ve ekran görüntüsü almak mümkündür. Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonları, talimatlar, problem çözme, adresinden edinilebilir. [Blog] İncelemeleri şu adresten okuyabilir veya yazabilirsiniz: [bağlantı] Sürümü [MetaTrader 5] Göstergeyle çalışma tek tıklamayla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, çizginin bulunduğu düğmeye tıkl
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Göstergeler
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Göstergeler
Power Trend Free - the indicator shows the trend strength in the selected period. Input Parameters The indicator has three input parameters: Period - a positive number greater than one, it shows the number of candlesticks used for calculations. If you enter one or zero, there will be no error, but the indicator will not be drawn. Applied Price - the standard "Apply to:" set meaning data used for the indicator calculation: Close - Close prices; Open - Open prices; High - High prices; Low - Low p
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Yardımcı programlar
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Yardımcı programlar
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Yardımcı programlar
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT4 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 4 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT4 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Yardımcı programlar
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 4'te pozisyonları kapatmak. Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ), Tüm sembollerin veya sadece mevcut sembolün kapatılması ve hesaplanması (Tüm Semboller), Kâr için takip etmeyi etkinleştir ( Sondaki Kâr ) Mevduat para birimi, puan, bakiyenin yüzdesi üzerinden toplam kâr ve zararı kapatın. Uygulama, diğer herhangi bir EA ile birli
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Yardımcı programlar
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Yazarın diğer ürünleri
AverageTrueRange
Sergei Lopukhov
Göstergeler
A simple but useful indicator for controlling volatility in intraday trading. The indicator plots the average volatility (ATR) levels for the specified number of days on the current chart. On the current trading day, the levels are dynamic and move depending on the minimum and maximum prices of the current day in "real time" mode. In the input parameters we specify: - the number of days to calculate and draw the ATR levels - color of the ATP level lines - the thickness of the ATR level li
FREE
Average ATR levels
Sergei Lopukhov
5 (1)
Göstergeler
Простой, но полезный индикатор для контроля волатильности при внутридневной торговле. Индикатор наносит на текущий график уровни средней волатильности (ATR) за указанное количество дней. На текущем торговом дне уровни динамические и перемещаются в зависимости от минимума и максимума цены текущего дня в режиме "реального времени". Во входных параметрах мы задаем: - количество дней для расчета и отрисовки уровней среднего АТР - цвет линий уровней среднего АТР - толщину линий уровней среднего АТР
FREE
Spread Total
Sergei Lopukhov
Yardımcı programlar
Informing the user about the size of the current spread. A simple and convenient informant. You can place it anywhere on the chart (configurable in the input parameters). Input parameters: - text color - text size - text style - binding to the corner of the graph - horizontal offset from the anchor point - vertical offset from the anchor point - enabling (disabling) the "Show as background" function Have a good trade to everyone!
FREE
Tags on transactions
Sergei Lopukhov
Yardımcı programlar
Простая и полезная утилита для нанесения меток на открытые сделки. При запуске скрипта он ищет все открытые сделки и наносит метки на время и цену открытия сделки. Сделки в лонг обозначаются синим цветом, сделки в шорт обозначаются красным цветом. Есть два варианта нанесения меток: - с учетом текущего спрэда (по Ask) - без учета текущего спрэда (по Bid) Входных параметров нет. Всем профита!
FREE
SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
Yardımcı programlar
SL InfoPanel is an information panel that displays operational trading information on the current instrument. The panel contains the following information: The first column: The fixed profit for the specified period of time and the percentage of this profit to the current deposit (the time period is configured in the "Account History"). The value is colored blue if there is a profit and red if there is a loss. Open Long orders (number of lots/number of orders). Open Short orders (number of l
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt