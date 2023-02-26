Tags on transactions

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- Utilities
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Sergei LopukhovНапишу скрипт, индикатор или советник по Вашему алгоритму (MQL 4)
- Version: 1.0
Простая и полезная утилита для нанесения меток на открытые сделки. При запуске скрипта он ищет все открытые сделки и наносит метки на время и цену открытия сделки. Сделки в лонг обозначаются синим цветом, сделки в шорт обозначаются красным цветом. Есть два варианта нанесения меток:
- с учетом текущего спрэда (по Ask)
- без учета текущего спрэда (по Bid)
Входных параметров нет.
Всем профита!