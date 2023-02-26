Tags on transactions

Информирование пользователя о величине текущего спрэда цветом, в зависимости от тренда. Простой и удобный информатор. Расположить можно в любом месте графика (настраивается во входных параметрах). При активном индикаторе наносим на график горизонтальную линию цветом, указанным во входных параметрах. Эта линия будет (по Вашему мнению) точкой разворота тренда. Если цена будет ниже линии - цвет величины спрэда будет окрашен в цвет "медвежьего" тренда, если цена буде выше линии - цвет величины спрэ

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