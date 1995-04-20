Virtual equity indicator for multiple symbols

Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким

символам одновременно. Для каждого символа задается направление (Buy/Sell) и размер позиции.

В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия

позиции.

На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты.

После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции,

передвигая эти линии.

Дату закрытия можно указывать из будущего, таким образом индикатор будет работать в реальном времени.

Индикатор будет удобно использовать для подбора символов для парной (портфельной) торговли.

Число символов не ограничено.

У хорошо коррелирующих пар, к примеру, можно подбором лота каждого символа добиться минимального

изменения эквити в трендовых (размашистых) движениях и, при этом, во флете наблюдать достаточно

большие стабильные изменения, которые можно использовать в торговле.

Это своего рода арбитраж внутри биржи, но разных инструментах.

Используя индикатор, можно отрабатывать свои портфельные стратегии.

Настройки по символам следующие: через запятую - символ, направление, размер лота.

затем точка с запятой (;) и следующий символ и т.д.

Дата забивается вручную или выбирается из выпадающего календаря.

Индикатор также тестировался на бирже Bybit, там есть поддержка терминала МТ4.