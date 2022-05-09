Market book tester
- Libraries
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- Version: 1.4
- Updated: 15 May 2022
Using data from the order book in the strategy tester
Key features:
- Simultaneous use of several symbols, up to 7 pieces
- DOM visualization
- With the visualization of order books, real-time simulation is available, as well as acceleration or deceleration
Working with the library:
This product also requires a utility to save data: https://www.mql5.com/en/market/product/71642
Speed control utility: https://www.mql5.com/en/market/product/81409
Include file: https://c.mql5.com/31/735/Market_book_synhron_lib.mqh
Version for optimization: https://www.mql5.com/en/market/product/81400#!tab=comments&page=1&comment=39641857
отлично