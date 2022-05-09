Market book tester

3

Using data from the order book in the strategy tester

Key features:

  • Simultaneous use of several symbols, up to 7 pieces
  • DOM visualization
  • With the visualization of order books, real-time simulation is available, as well as acceleration or deceleration

Working with the library:

This product also requires a utility to save data: https://www.mql5.com/en/market/product/71642

Speed control utility: https://www.mql5.com/en/market/product/81409

Include file:   https://c.mql5.com/31/735/Market_book_synhron_lib.mqh

Version for optimization: https://www.mql5.com/en/market/product/81400#!tab=comments&page=1&comment=39641857

Reviews 3
Irusel
794
Irusel 2026.05.16 17:47 
 

отлично

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Aliaksandr Hryshyn
Indicators
Depth of market display. Up to sixteen instruments can be displayed. There is auto-scrolling of prices, which can be turned off by clicking on "A" at the top of the window. It is quite a beautiful indicator, it can act as a splash screen, it will not be so boring to look like a regular chart, just right for meditation, especially after big losses in the market. The indicator is not for trading, so your deposit will be more complete. The video displays fast playback of previously saved data. Atte
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilities
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
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Irusel
794
Irusel 2026.05.16 17:47 
 

отлично

wilaim67
44
wilaim67 2025.06.20 05:54 
 

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Shigeo Sorihashi
99
Shigeo Sorihashi 2024.03.24 11:16 
 

よくわかりません？

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