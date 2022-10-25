Indicador Vwap Bands

Este indicador contém 6 desvios, ótimo para ativos de alta volatilidade, podendo alterar as cores dos desvios como a largura da linha.


VWAP (Volume Weighted Average Price) nada mais é do que uma  média móvel ponderada pelo volume das negociações de um ativo.

Esse indicador é um dos mais utilizados pelos  grandes investidores – na sua maioria institucionais –, pois permite ampla visualização da liquidez  e dos  pontos de interesse do ativo em análise.

O  volume é um dos elementos mais importantes para a análise de qualquer ativo. Inclusive, esse é um dos postulados da  Teoria de Dow, uma das mais importantes teses sobre o mercado financeiro já criadas.

Charles Dow, seu criador, diz:

“O volume acompanha a tendência.”

Ou seja, seja lá qual movimento acontecer,  ele será muito mais forte se for acompanhado de um alto volume.

E já que esse indicador, diferentemente de outras médias móveis, mede o  preço médio de um determinado ativo financeiro dentro de um  período ponderado pelo volume negociado, ele se torna extremamente importante para a compreensão dos movimentos e  tendências do mercado.

O indicador também costuma ser muito utilizado por  day traders, normalmente em  minicontratos futuros e ações.

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