Magic Breakout

Yesterday High/Low Breakout

Only 5 download of the EA left at $44!

Next price --> $55

Symbol GBPUSD
Timeframe M15 
Test From 2017
Settings Default Setting 
Additional -
 --------------  ----------------------------------------------------
Brokers Any
Minimum Deposit $500
Recommend Deposit $1000 for cent
Feature NOT sensitive to spread, slippage
 Suggest Use low spread broker




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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
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XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
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Dragon Golden
Maldini Yoga Pratama
5 (6)
Experts
EA Dragon Golden is an EA with a scalping strategy system following the trend candle or reverse, it is recommended to use large and sufficient equity because this EA is a martiangle system and can be used for hedging. Due to many requests to return to the previous version, this product is currently the old version of Dragon Golden. If you want a new product you can download it here : Agape Advisor IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Only  4  do
Galeri Forex MT4
Maldini Yoga Pratama
Experts
Galeriforex automatic trading advisor is an EA based on MA logic cross with RSI filter and stochastic, logic that is fairly ancient but produces consistent profits and long-term life I hope you provide reviews and comments so that ea Galeri forex can continue to grow and get the latest updates Supported currency pairs: Major Pair Recommended timeframe: M5 - H1 Recommended Preset Settings: I included in the google drive link Preset input recommendations? download here:   Click Here Requirements
Golden Miner MT4
Maldini Yoga Pratama
5 (2)
Experts
EA Golden Miner is a combination of the old EA buy sell scalper, mood ea and ea grid period. Average profitability on the optimal set is 12-25% per month, on the conservative set 5-15%, on the aggressive set from 30 to 150% per month. Golden Miner  is an EA with a scalping strategy system by opening buy and sell positions together, it is recommended to use large and sufficient equity because this EA is a martiangle grid system. The capital requirement of this EA is quite large, especially since
Oldies Advisor
Maldini Yoga Pratama
Experts
Oldies automatic trading advisor is an EA based on Stoch logic cross with RSI filter and MA, logic that is fairly ancient but produces consistent profits and long-term life I hope you provide reviews and comments so that EA Oldies Advisor can continue to grow and get the latest updates Supported currency pairs: Major Pair Recommended timeframe: M5 - H1 Recommended Preset Settings: I included in the google drive link Preset input recommendations? download here:   - Requirements The EA is NOT se
Dragon Fire Ultimate
Maldini Yoga Pratama
Experts
Dragon Fire Ultimate Version is a tren following system for swing trading or scalping .trend based on candlesticks and look for corrections or continuations on the trend. you can use period candle or 7 or whatever you want . this time it is the ultimate version modified by our team which has many features that can be adjusted according to your needs in trading with robots. You can also do this backtest Only   5download  of the EA left  at $79! Next price -->   $99 Symbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD A
Orbit Advisor
Maldini Yoga Pratama
Experts
Orbit Advisor is a trading robot for your best profit and long term robot, this EA uses a combination of Moving Average and Stochastic. Also added filters for the term Candle and MA and RSI make this robot suitable for small capital and long term needs even though this robot is a type of martingale but not too dangerous, you can adjust the distance between the marti and can be assisted by the trailing marti to speed up Take profit Only  10  download  of the EA left  at $139! Next price -->   $1
Multiverse Scalper
Maldini Yoga Pratama
Experts
Multiverse scalper is a new breakthrough MT4 EA because it will read and trade on 4timeframes in one chart. Fast scalping buy sell simultaneously on 4 different timeframes. Make marti and take profit with TP Sentry $ This is an EA with a simple marti grid and hedging style, maximizing profits in the short term with risk. You can start with a cent type account to minimize the risk of this EA Symbol XAUUSD Timeframe M1 Test From 2021 Settings Default Setting  Additional Change Max Order to 99  --
Pemburu Uanx Ultimate
Maldini Yoga Pratama
Experts
EA Pemburu Uanx  Ultimate is a combination of the old EA buy sell scalper, mood ea and ea grid period. Average profitability on the optimal set is 12-25% per month, on the conservative set 5-15%, on the aggressive set from 30 to 150% per month.EA Pemburu Uanx Ultimate is an EA with a scalping strategy system by opening buy and sell positions together, it is recommended to use large and sufficient equity because this EA is a martiangle grid system. The capital requirement of this EA is quite larg
Agoybot
Maldini Yoga Pratama
Experts
Agoybot is a logic trading robot that breaks high low candles in the selected timeframe (suggest M1). with a choice feature between averaging or hedging. You are free to explore your own presets choosing between martiangle , hedging recovery  or oneshoot agoybot can be backtested once a week making it easier for traders to explore the desired preset We will explain some of the preset features in agoybot below: Only  5  download  of the EA left  at $44! Next price -->   $55 Symbol GOLD, GBPUSD, E
Kangooroo
Maldini Yoga Pratama
Utilities
Kangooroo is the advanced   grid system   which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Only   5 download  of the EA left  at $555! Next price -->   $1111 Symbol AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD,GBPUSD,EURUSD Timef
Agape Advisor
Maldini Yoga Pratama
5 (2)
Experts
EA AGAPE is an EA with a scalping strategy system following the trend candle and will be open trade for correction. it is recommended to use cent account and sufficient equity because this EA is a martiangle system and can be used for hedging IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Symbol EURUSD, GBPUSD, XAUUSD And Other Pair Major Forex Timeframe M5 Test From 2019 Settings Preset   Download Here Info The Setting Not Use Autolot but you can change f
Petani Uanx MT5
Maldini Yoga Pratama
Experts
Petani Uanx MT5 -   is a   Integrated  Pair Expert Advisor.   this is  Multi-Currency(MultiPair)   EA, Dynamic Trading Logic,   and has a   profit or loss security Only for purchase now for$199! Next price --> $499 The main strategy uses scalping at the speed of candles per second, the system only focuses on Small and Stable Profits. EA can use Hedging, Martingale, or and not use other dangerous strategies. It uses a fixed stop loss for each position or closed orders integrated with all open p
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