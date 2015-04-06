Magic Breakout
- Experts
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Maldini Yoga PratamaFor More Information Contact Me on Telegram @mamasagoy
- Version: 1.0
- Activations: 5
Yesterday High/Low Breakout
Only 5 download of the EA left at $44!
Next price --> $55
|Symbol
|GBPUSD
|Timeframe
|M15
|Test From
|2017
|Settings
|Default Setting
|Additional
|-
|--------------
|----------------------------------------------------
|Brokers
|Any
|Minimum Deposit
|$500
|Recommend Deposit
|$1000 for cent
|Feature
|NOT sensitive to spread, slippage
|Suggest
|Use low spread broker