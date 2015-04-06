Magic Breakout

OnOff Andriy Motuzka Experts

Perfect Set Files - m5 mini spread Set M15 m15 only one currency Set M1 only 0-3 spread M15 set - works based on the VolatilityAverageSingleHighLimit indicator Signal Settings: ModeIndicator - indicator operation mode, Off / Average / High WorkZeroBar - work on the zero bar (true) if false - we fix the intersection of the indicator lines on the formed bars VolatilityAveragePeriod - indicator period VolatilityAverageRatio - indicator ratio Lots - fixed lot LotsPercent - pe