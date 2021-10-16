Bars Volume Color

Все знают какую большую роль играют объемы в трейдинге. Основной индикатор объемов чаще всего находится в дополнительном окне и визуально плохо воспринимается.

Этот простой инструмент разработан для быстрого и наглядного представления заданного объема непосредственно на графике с котировками для лучшей наглядности. Можно сразу оценить в каких местах на графике сконцентрировались большие объемы.

Индикатор подкрашивает свечи по заданному объему от хая или лоу свечи до цены закрытия свечи. Если свеча закрывается ниже средней цены, то считается, что тут преобладали продавцы на рынке, а если свеча закрывается выше средней цены, то преобладали покупатели.

Кроме задания значения объема, в индикаторе есть два режима выбора типа объема. Первый – это выбор реального объема, а второй – тикового объема.

Также есть возможность включения вывода предупреждения об окончании срока обращения контракта и необходимости перейти на новый контракт. Эта функция необходима особенно для торговли фьючерсами. Предупреждение появляется за день до истечения срока.

Параметры индикатора

Volume -значение объема.

Type volume -выбор объема, реальный или тиковый.

Notification of the expiration time of the contract - Уведомление о времени истечения контракта .



