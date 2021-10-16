Lot Lines Calculator 2

Большинство профессиональных трейдеров декларируют строгое соблюдение управления рисками.

Этот простой инструмент разработан для быстрого расчета размера лота, чтобы торговать в соответствии со следующими базовыми правилами риск-менеджмента:

  1. Максимально допустимый риск устанавливается как фиксированный процент от общего количества средств на счете (например, 1-2%).
  2. Риск измеряется расстоянием в пунктах между открытием ордера и установленным стоп-лоссом.

Так как для новичков всегда затруднительно рассчитать лот сделки от рисковой суммы и был разработан данный индикатор.

Индикатор представляет две линии с блокам необходимой информации, синяя линия нужна для установки на графике по цене открытия ордера, а красная линия для установки цены стоп-лосса. Между линиями автоматически рассчитываются расстояние в пунктах и размер лота в зависимости от установленного процента риска. Линии передвигаются с помощью мышки, что очень удобно. В индикаторе имеется переключатель, который фиксирует установленный стоп-лосс делает расчет риска в зависимости от расстояния. Есть кнопка удаления линий. Также имеется возможность добавления нескольких пар линий.


При запуске индикатора на графике появляется кнопка "Lots", при нажатии на нее активируется возможно нанесения на график линий для расчета размера лота. С помощью мышки выбирается место на графике для размещения линий и при нажатии левой кнопки мыши на графики создаются две линии с панелью информации.


С помощью мыши можно захватить захватить линию между панелями и перетащить в нужно место на графике, при этом автоматически делается перерасчет размера лота или размера риска.

  1. Первая цифра в панели - это номер разметки, можно наносить несколько разметок.
  2. Вторая цифра в панели - это размер лота, для линии стоп-лосса (красная линия), и размер риска в %, для линии открытия ордера (синяя линия).
  3. Кнопка "V" - это кнопка фиксации, в нажатом состоянии второе цифровое поле фиксируется, по нему можно изменять значение и он не изменяется в момент перемещения. Если кнопка отжата, то фиксация снимается, значение во втором поле нельзя изменить и он автоматически изменяется при перемещении.
  4. Третья цифра - это расстояние в пунктах для 4 знаков или в пипсах для 5 знаков для линии стоп-лосса, а для линии открытия ордера это размер выраженный в валюте торгового счета.
  5. Кнопка "X" - это кнопка удаления линий соответствующей номеру разметки.
  6. Трендовая линия, для перемещения мышью она должна быть выделенной. Трендовую линию можно растягивать/ссужать. Если захватить мышью правую точку трендовой линии и перетянуть ее в левую часть, то панели поменяются местами.
  7. В конце линии расположена текстовая метка, которая показывает цену валютной пары.

У индикатора имеются дополнительные параметры, которые находятся в таблице свойств.


Параметры индикатора

  • Pos_X и Pos_Y - позиция кнопки "Lots".
  • Distance between lines - расстояние между линиями.
  • Size of the trend line - размер трендовой линии.
  • Trendline color - цвет трендовой линии.
  • Price tag size - размер ценовой метки.
  • The amount of risk from the deposit, % - процент риска, фактическая сумма риска рассчитывается от свободных средств депозита.


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ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
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krisnara123
2210
krisnara123 2021.10.25 14:11 
 

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