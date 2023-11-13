DR Assistant Lite

Ferramenta derivada do DR Assistant, a versão Lite conta com recursos semelhantes, mas sendo mais específica em sua aplicação, destina-se exclusivamente ao uso para gestão de ordens abertas a partir de suas funções.

Deste modo, quaisquer outras negociações ou posições abertas por outras ferramentas ou manuais serão ignoradas pelo Assitant Lite.

Os parâmetros e configurações disponíveis, bem como suas principais funções são:

- Take Profit e Stop Loss: duas opções de Steps, em pontos, para ambas as configurações, sendo possível alternar entre os níveis durante ou antes de uma ordem ser executada.

- Take Profit

- Stop Loss

- Alternative Take Profit

- Alternative Stop Loss

- Trailing Stop: determina o comportamento e aplicação do trailing stop nos trades, utilizando os parâmetros:

- Use Traling Stop? Se true TS será aplicado a posição aberta

- Start Level: nível do lucro em pontos que acionará o Trailing

- Stop Distance: distância do preço atual, em pontos, para a qual será reposicionado o Stop Loss

- Lote: determina o critério para atribuição do lote / volume / contratos para abertura das ordens

- Manual Lot: valor manual, para definição direta do usuário

- Use Auto Lot? se definido como true Lote será calculado pelo utilitário a cada nova ordem, com base nos critérios definidos

- Calc lot size by: determina qual será o critério para cálculo do lote, se "Margin avaliable", fará uso de toda a margem disponível, se "% Risk..." levará em consideração o risco desejado, sobre o saldo disponível

- %Free margin OR % Risk: informação complementar ao "Calc lot size by", para o caso de "Margn avaliable", permite determinar um percentual a ser desconsiderado, mantendo este saldo livre de risco, já para o parâmetro "%Risk" será o percentual de risco para calculo

- Partial Close: determina ser utiliza realização parcial. Sendo true realizará a fração percentual do lote aberto (se possível) quando lucro alcançar o nível de pontos determinado. Quando parâmetro indicar uso a aplicação será automática, mas há possibilidade de empregá-lo manualmente, mesmo que o parâmetro seja false, bastando para isto utilizar a tecla de atalho correspondente.

- Keyboard Options: permite configuração dos atalhos de teclado para cada tipo de ação possível

- Shoe Time and Profit: permite configuração a exibição do timer com contagem regressiva para final do candle, o saldo em pontos da posição em aberto e o spread. As três informações são opcionais.

- Show Info Alerts: permite configurar o comportamento dos alertas e formato de exibição, para indicar o uso de conta Demo e verificar se o Algotrading está habilitado

- Show info Total Points: configura comportamento e exibição do saldo total em pontos para a conta em operação na data corrente.