DR Assistant Lite

Ferramenta derivada do DR Assistant, a versão Lite conta com recursos semelhantes, mas sendo mais específica em sua aplicação, destina-se exclusivamente ao uso para gestão de ordens abertas a partir de suas funções.

Deste modo, quaisquer outras negociações ou posições abertas por outras ferramentas ou manuais serão ignoradas pelo Assitant Lite.

Os parâmetros e configurações disponíveis, bem como suas principais funções são:

- Take Profit e Stop Loss: duas opções de Steps, em pontos, para ambas as configurações, sendo possível alternar entre os níveis durante ou antes de uma ordem ser executada.

- Take Profit

- Stop Loss

- Alternative Take Profit

- Alternative Stop Loss

- Trailing Stop: determina o comportamento e aplicação do trailing stop nos trades, utilizando os parâmetros:

- Use Traling Stop? Se true TS será aplicado a posição aberta

- Start Level: nível do lucro em pontos que acionará o Trailing

- Stop Distance: distância do preço atual, em pontos, para a qual será reposicionado o Stop Loss

- Lote: determina o critério para atribuição do lote / volume / contratos para abertura das ordens

- Manual Lot: valor manual, para definição direta do usuário

- Use Auto Lot? se definido como true Lote será calculado pelo utilitário a cada nova ordem, com base nos critérios definidos

- Calc lot size by: determina qual será o critério para cálculo do lote, se "Margin avaliable", fará uso de toda a margem disponível, se "% Risk..." levará em consideração o risco desejado, sobre o saldo disponível

- %Free margin OR % Risk: informação complementar ao "Calc lot size by", para o caso de "Margn avaliable", permite determinar um percentual a ser desconsiderado, mantendo este saldo livre de risco, já para o parâmetro "%Risk" será o percentual de risco para calculo

- Partial Close: determina ser utiliza realização parcial. Sendo true realizará a fração percentual do lote aberto (se possível) quando lucro alcançar o nível de pontos determinado. Quando parâmetro indicar uso a aplicação será automática, mas há possibilidade de empregá-lo manualmente, mesmo que o parâmetro seja false, bastando para isto utilizar a tecla de atalho correspondente.

- Keyboard Options: permite configuração dos atalhos de teclado para cada tipo de ação possível

- Shoe Time and Profit: permite configuração a exibição do timer com contagem regressiva para final do candle, o saldo em pontos da posição em aberto e o spread. As três informações são opcionais.

- Show Info Alerts: permite configurar o comportamento dos alertas e formato de exibição, para indicar o uso de conta Demo e verificar se o Algotrading está habilitado

- Show info Total Points: configura comportamento e exibição do saldo total em pontos para a conta em operação na data corrente.

Recommended products
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
Pattern Recognition EA
Claudiu-georgian Zavera
Experts
Pattern Recognition EA - From Learn to Earn. The market repeats itself. This EA finds every past repeat of the current candle sequence - and lets history vote the direction. ONE SHAPE. EVERY REPEAT IN HISTORY VOTES. The last N candles on your signal timeframe form a shape. The EA scans the history you choose - a fixed number of bars or everything your broker provides - for the SAME shape, and checks what happened next, every single time. Only when enough repeats exist AND a clear majority of t
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Indicators
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
MACD Sniper Pro
Noppawat Tumjai
Experts
MACD Sniper Pro is an advanced automated trading system designed for traders seeking high-precision entries and robust risk management. By combining the classic momentum of MACD Crossover with a strict ADX Volatility Filter and Dynamic ATR Management , this EA completely eliminates emotional trading and filters out dangerous flat/sideways markets. Unlike standard MACD indicators that suffer during consolidation, MACD Sniper Pro verifies trend strength before entering and protects your capital us
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
Experts
Are you tired of the slow, clunky, and uninformative default order panel in MetaTrader 5? Discretionary trading demands speed, precision, and above all, clear information. Clicking through multiple menus, dragging stops one by one, and lacking a consolidated view of your risk are barriers that cost you time and, most importantly, money. Professional trading requires professional tools. Trader Panel Alpha X Pro is the definitive solution. It's not just another "order ticket"; it's a complete trad
FREE
Grid Trading MT5
Waseem Raza
Utilities
Grid Trading EA is a semi-automated one-click trading EA for both Normal Trading and Grid/Martingale Trading . Normal Trading Simply click Buy or Sell directly from the chart. The EA will automatically manage trades by: Setting Stop Loss and Take Profit Managing Trailing Stop Grid / Martingale Trading (For Hedging Account Type Only) When Grid Trading mode is enabled, the EA will automatically open additional grid orders at specified distances while increasing the lot size based on your settings.
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (3)
Indicators
FVG Smart Zones – Free Edition Fair Value Gap Detection Indicator for MetaTrader 5 (MT5) Are you looking for a real trading tool – not just another random indicator? FVG Smart Zones – Free Edition gives you professional market insight by automatically detecting Fair Value Gaps (FVGs) and highlighting high-probability trading zones directly on your chart. Built for traders following: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Concepts Price Action Supply & Demand Analysis Institutiona
FREE
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
LT Support and Resistance Generator
Thiago Duarte
Indicators
LT Support Resistance - Identify Support and Resistance Levels 100% Automatically Are you tired of wasting time drawing support and resistance lines manually? Or frustrated because you always miss that one crucial level? LT Support Resistance was developed to eliminate this chore by automatically identifying and plotting the most relevant zones for your asset across multiple timeframes simultaneously. == INTELLIGENT AUTOMATION OF CRITICAL LEVELS == Instead of drawing lines manually (which is sub
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Experts
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicators
Outperform traditional strategies: effective mean reversion for savvy traders Unique indicator that implements a professional and quantitative approach to mean reversion trading. It capitalizes on the fact that the price diverts and returns to the mean in a predictable and measurable fashion, which allows for clear entry and exit rules that vastly outperform non-quantitative trading strategies. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Clear trading signals Ama
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
Experts
BTC Master Pro – Your trusted partner in disciplined Bitcoin trading. The new version is now enhanced with OpenAI artificial intelligence , delivering smarter execution and improved trade filtering in volatile crypto conditions. This professional Expert Advisor is built specifically for Bitcoin (BTCUSD) trading on MetaTrader 5 , focusing on structured execution, controlled exposure, and intelligent risk management. Price: $499  →  Next: $699  →  Final: $999 LIVE SIGNAL HERE OpenAI-Powered Exec
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Indicators
Onnyx Indicator is a non-repainting supply and demand analysis indicator for MetaTrader 5. It identifies confirmed swing-based zones, scores their quality, and displays clear BUY and SELL signals directly on the chart. MAIN FEATURES • Supply and demand zones based on confirmed price swings • ATR-adaptive zone width for changing market volatility • Zone quality displayed as a percentage inside each zone • Clear BUY and SELL arrows with enlarged signal markers • Closed-candle signal logic designed
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicators
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Indicators
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Phantom Edge SMC
Nattapon Chuekamhod
Indicators
Phantom Edge SMC — The Ultimate Smart Money Indicator for MT5 Tired of manually drawing structures while trading SMC or ICT concepts? Let Phantom Edge SMC do the heavy lifting for you. Key Features Internal & Swing Structure: Automatically detects BOS and CHoCH across two structural levels. Order Blocks (OB): Identifies Internal and Swing OBs with automated mitigation tracking. Equal Highs / Lows: Highlights EQH / EQL to pinpoint Liquidity pools. Fair Value Gaps (FVG): Displays FVGs with
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicators
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy.    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.    Whether you're a scal
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for U
FREE
Smart Fibonacci Entry MT5
Cao Minh Quang
Indicators
The Smart Fibonacci Entry is an automated structural analysis tool,  detects Break of Structure (BOS) events and automatically anchors a Fibonacci grid to the most relevant swing points. It specifically highlights the ENTRY zone, where institutional buying or selling typically occurs after a trend confirmation. Detection Swing Detection: The script monitors price for structural Swing Highs and Swing Lows based on your chosen pivot length. Fibonacci Direction Shift Recognition : A direction shift
Fibonacci Sniper XAUUSD
Luis Paulo de Oliveira
Indicators
GOLD FIBONACCI SNIPER M5 Description GOLD FIBONACCI SNIPER M5 is a professional MetaTrader 5 indicator specially developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. The indicator uses Fibonacci retracements combined with trend analysis, volatility filters, candle rejection patterns, and market strength confirmation to identify high-probability entry opportunities. The system automatically detects retracement zones between the 38.2, 50, and 61.8 Fibonacci levels, which are commonly considered instit
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilities
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (2)
Indicators
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Adjustable Fractals" - is an advanced version of fractal indicator, very useful trading tool! As we know   Standard fractals MT5 indicator does not have settings at all   - this is very inconvenient for traders. Adjustable Fractals has resolved that issue - it has all necessary settings: Adjustable period   of indicator (recommended values - above 7). Adjustable distance   from Highs/Lows of price. Adjustable design  o f fractal arrows. Indicator has built-in Mobile and PC alerts. Click here
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Indicators
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT5 Automatically set precise TP and SL price levels on any trade ️ Works with all pairs and EAs, filter by symbol or magic number This Expert Advisor lets you define and apply exact Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels to your trades using direct price values (e.g., 1.12345 on EURUSD). No points, no pips. Just clean, accurate trade management across all orders or filtered by chart or magic number. Key Features: Instantly modify T
Bohemia Gold MT5
Vladislav Taska
4.75 (4)
Experts
Bohemia Gold MT5 is  Trend & Volatility EA trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) . It combines higher-timeframe trend filtering , trend detection , volatility-based SL management , and advanced trade management to adapt market conditions. It uses style logic focused on trend strength, volatility, and capital protection. NOTE:   Based on backtests, I found better trading results with the following setup: D1/H4/H2 (Trend/ADX/ATR & trade). The SET file can be downloaded here … bohe
FREE
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
This is my first ExpertAdvisor, but it came along with more than 7 years in experience trading Forex , Crypto and Index.                                                                                SHEERAN: The Advanced Multi-Timeframe EA for Dynamic and Adaptive Trading   EA SHEERAN, is designed for traders who demand precision, flexibility, and reliability across multiple timeframes. Whether you’re targeting short-term gains on the M30 chart or looking for sustained moves on the H4, this E
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (670)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (146)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Utilities
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (4)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (7)
Utilities
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Utilities
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Utilities
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
Utilities
Additional materials and instructions Installation instructions - Trial version of the application for a demo account ; Official Information Official channel Seller profile Trade Command Center — Professional Trade Execution & Real-Time Risk Guard Panel Trade Command Center is a high-performance visual trade execution, lot size calculator, and risk management utility for MetaTrader 5. It is engineered specifically for manual traders requiring strict risk enforcement, capital protection, a
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Utilities
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 is a manual trading panel for MetaTrader 5 designed to prepare, execute and manage positions directly from the chart, with visual risk control at every step. The tool combines order preparation, automatic position sizing based on risk, interactive Entry, Stop Loss and Take Profit zones, and several trade management functions into a single interface. Version 2.0 updates Version 2.0 introduces several improvements to streamline the execution workflow: Automa
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Utilities
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
More from author
DR Trade Assistant
Diogo Cesar Toigo
Utilities
Assistente para gerenciamento de ordens. Recursos: -> Definição de TP e SL -> Trailing Stop -> Breakeven -> Realização Parcial, manual ou automática -> Operação através de atalhos do teclado -> 3 setups possíveis, com acionamento através de atalho do teclado, permitindo níveis diferentes de TP, SL e Trailing Stop -> Definição automática ou manual do Lote -> Gerenciamento de Risco personalizável -> Contador regressivo para final do candle -> Informações sobre Resultado (em pontos), tanto no candl
Filter:
No reviews
Reply to review