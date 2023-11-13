DR Assistant Lite
- Utilities
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- Version: 1.12
- Updated: 13 November 2023
- Activations: 20
Ferramenta derivada do DR Assistant, a versão Lite conta com recursos semelhantes, mas sendo mais específica em sua aplicação, destina-se exclusivamente ao uso para gestão de ordens abertas a partir de suas funções.
Deste modo, quaisquer outras negociações ou posições abertas por outras ferramentas ou manuais serão ignoradas pelo Assitant Lite.
Os parâmetros e configurações disponíveis, bem como suas principais funções são:
- Take Profit e Stop Loss: duas opções de Steps, em pontos, para ambas as configurações, sendo possível alternar entre os níveis durante ou antes de uma ordem ser executada.
- Take Profit
- Stop Loss
- Alternative Take Profit
- Alternative Stop Loss
- Trailing Stop: determina o comportamento e aplicação do trailing stop nos trades, utilizando os parâmetros:
- Use Traling Stop? Se true TS será aplicado a posição aberta
- Start Level: nível do lucro em pontos que acionará o Trailing
- Stop Distance: distância do preço atual, em pontos, para a qual será reposicionado o Stop Loss
- Lote: determina o critério para atribuição do lote / volume / contratos para abertura das ordens
- Manual Lot: valor manual, para definição direta do usuário
- Use Auto Lot? se definido como true Lote será calculado pelo utilitário a cada nova ordem, com base nos critérios definidos
- Calc lot size by: determina qual será o critério para cálculo do lote, se "Margin avaliable", fará uso de toda a margem disponível, se "% Risk..." levará em consideração o risco desejado, sobre o saldo disponível
- %Free margin OR % Risk: informação complementar ao "Calc lot size by", para o caso de "Margn avaliable", permite determinar um percentual a ser desconsiderado, mantendo este saldo livre de risco, já para o parâmetro "%Risk" será o percentual de risco para calculo
- Partial Close: determina ser utiliza realização parcial. Sendo true realizará a fração percentual do lote aberto (se possível) quando lucro alcançar o nível de pontos determinado. Quando parâmetro indicar uso a aplicação será automática, mas há possibilidade de empregá-lo manualmente, mesmo que o parâmetro seja false, bastando para isto utilizar a tecla de atalho correspondente.
- Keyboard Options: permite configuração dos atalhos de teclado para cada tipo de ação possível
- Shoe Time and Profit: permite configuração a exibição do timer com contagem regressiva para final do candle, o saldo em pontos da posição em aberto e o spread. As três informações são opcionais.
- Show Info Alerts: permite configurar o comportamento dos alertas e formato de exibição, para indicar o uso de conta Demo e verificar se o Algotrading está habilitado
- Show info Total Points: configura comportamento e exibição do saldo total em pontos para a conta em operação na data corrente.