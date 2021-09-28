DR Trade Assistant
- Utilities
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- Version: 1.16
- Updated: 28 September 2021
- Activations: 5
Assistente para gerenciamento de ordens.
Recursos:
-> Definição de TP e SL
-> Trailing Stop
-> Breakeven
-> Realização Parcial, manual ou automática
-> Operação através de atalhos do teclado
-> 3 setups possíveis, com acionamento através de atalho do teclado, permitindo níveis diferentes de TP, SL e Trailing Stop
-> Definição automática ou manual do Lote
-> Gerenciamento de Risco personalizável
-> Contador regressivo para final do candle
-> Informações sobre Resultado (em pontos), tanto no candle quanto no canto do gráfico