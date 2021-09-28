DR Trade Assistant

Assistente para gerenciamento de ordens.

Recursos:

-> Definição de TP e SL

-> Trailing Stop

-> Breakeven

-> Realização Parcial, manual ou automática

-> Operação através de atalhos do teclado

-> 3 setups possíveis, com acionamento através de atalho do teclado, permitindo níveis diferentes de TP, SL e Trailing Stop

-> Definição automática ou manual do Lote

-> Gerenciamento de Risco personalizável

-> Contador regressivo para final do candle

-> Informações sobre Resultado (em pontos), tanto no candle quanto no canto do gráfico

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