DR Trade Assistant

Assistente para gerenciamento de ordens.

Recursos:

-> Definição de TP e SL

-> Trailing Stop

-> Breakeven

-> Realização Parcial, manual ou automática

-> Operação através de atalhos do teclado

-> 3 setups possíveis, com acionamento através de atalho do teclado, permitindo níveis diferentes de TP, SL e Trailing Stop

-> Definição automática ou manual do Lote

-> Gerenciamento de Risco personalizável

-> Contador regressivo para final do candle

-> Informações sobre Resultado (em pontos), tanto no candle quanto no canto do gráfico