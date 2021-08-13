Boleta Profit

A Boleta Profit é a solução completa e ideal de controle de ordens visualmente pelo gráfico.

Com a Boleta Profit você pode:

- Criar estratégias
- Definir ordens OCO
- Definir lotes por estratégia
- Definir gain / take profit em ticks por estratégia
- Definir gain / take profit em moeda base da conta por estratégia
- Definir gain / take profit em percentual do saldo da conta por estratégia
- Definir loss / stop loss em ticks por estratégia
- Definir loss / stop loss em moeda base da conta por estratégia
- Definir loss / stop loss em percentual do saldo da conta por estratégia
- Definir o lote por saída parcial em percentual por estratégia
- Definir o gain da saída parcial em ticks por estratégia
- Definir o loss da saída parcial em ticks por estratégia
- Definir o ínicio do break event em ticks por estratégia
- Definir a posicição do stop gain após acionar o break event em ticks por estratégia
- Definir o ínicio do trailing stop loss em ticks por estratégia
- Definir a movimentação do trailing stop loss em ticks por estratégia
- Definir as cores, tipos e largura das linhas de ação no gráfico
- Definir o tamanho dos botões de ação no gráfico
- Definir o tamanho visual da boleta
- Visualizar o valor em moeda base da conta do gain / take profit, loss / stop loss e saídas parciais no gráfico
- Reposicionar o gain / take profit, loss / stop loss, break event, trailling stop e saídas parciais arrastando e soltando no gráfico
- Visualizar o gain / take profit e loss / stop loss de uma possível posição antes de enviar a ordem
- Visualizar o preço médio de várias ordens do mesmo sentido no gráfico
- Enviar Ordem a Mercado
- Enviar Ordem Pendente
- Cancelar Ordens Pendentes
- Inverter Ordem a Mercado
- Zerar Ordens a Mercado
- Cancelar Ordens Pendentes e Zerar Ordens a Mercado simultaneamente


Veja o vídeo abaixo de como configurar e utilizar a Boleta Profit.


https://www.youtube.com/watch?v=rSmxrz4HJfo

Video Boleta Profit
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4.33 (15)
Utilities
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
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