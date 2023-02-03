Range Bot v2

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Range Bot V2 es un sistema de trading automático diseñado especialmente para Indices Bursátiles americanos ( Us30, Us100 y Us500).
Sistema capacitado para susperar challenges en cualquier compañia de fondeo que permita el uso de EAs ya que no es MG ni Grid. Tampoco es Tickscalp.
Viene optimizado para US30 en horario NY. Modifique unicamente su riesgo porcentual por operacion
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Fibonacci Arman EA4
Samir Arman
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The expert works on the Fibonacci levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3
TakeFast US30
Victor Hugor Da Silva Senhorinha
1 (1)
Experts
O TakeFast AI é um algoritmo sofisticado e inovador que emprega Inteligência Artificial em conjunto com a análise técnica tradicional para antecipar os comportamentos do mercado financeiro. Este Expert Advisor utiliza Redes Neurais Recorrentes, mais especificamente, células de Memória de Longo Prazo e Curto Prazo (LSTM), que são treinadas com base em dados provenientes de indicadores de análise técnica. Através deste método, o EA consegue aprender quais indicadores são os mais influentes para pr
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
Indicators
Fibonacci calculator is used with Elliot Waves, it can generate remarkable results. A trader could use these levels or ratios to find high probability trades with very small stop loss. You may also use these ratios to find Elliott Waves extensions and to book profit near those levels. For Elliot Wave experts, Fibonacci calculator is a highly useful tool that can assist them in calculating Fibonacci extension and retracement levels for the market price. The indicator proves itself as a useful one
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
One of the strongest automated trading systems of 2025 We have transformed one of the most powerful discretionary strategies of 2025 into a fully automated Expert Advisor based on TMA (Triangular Moving Average) with CG logic . Only one more copy is available at $550. After that, the price will increase to $650 and $750, with the final price set at $1200 This EA is designed for precision entries, smart pending orders, and strict risk control , making it suitable for both Forex pairs and Gold (X
Fibonacci Of Yesterday
Thushara Dissanayake
Experts
As a forex trader, you understand the power of the Fibonacci trading strategy in technical analysis. However, manually drawing and adjusting Fibonacci levels can be time consuming. That's where the Fibonacci Of Yesterday EA comes in to save you valuable time. It's designed specifically for trading using the Fibonacci strategy based on the previous day's price action, this innovative tool automates the identification of entry, stop loss, and take profit levels based on Fibonacci levels. This aut
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Master Dow Jones MT4
Sergio Tiscar Ortega
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Investment Philosophy Master Dow Jones EA   is a high-precision algorithmic trading system specifically engineered for the   Dow Jones Industrial Average (DJ30/US30) . Unlike generic trading systems, this algorithm exploits the structural bullish bias inherent in the top 30 U.S. blue-chip companies by operating exclusively on the   Long Side . This specialization significantly reduces exposure to erratic short-side volatility and aligns the strategy with long-term institutional capital flows. St
SignalFxPro Fibonacci EA
Md Mainul Islam
Experts
Fibonacci Retracement EA is a fully automated MT4 Expert Advisor that trades Forex using the most reliable and time-tested tool in technical analysis – Fibonacci retracement and extension levels . This EA continuously scans the market for swing highs and swing lows , plots Fibonacci levels (38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%), and enters trades when price retraces into key zones with candlestick confirmation. It then manages trades automatically with Stop Loss, Take Profit, breakeven, trailing stop, and m
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
For gold 15 minutes long Trading Strategy
Heng Wang
Experts
Gold Long-Only 15-Min, 30-Min, 60-Min Advanced Strategy Trading System. It employs the latest multi-modal trading strategy developed for long-only gold trading. To use it, first check the daily chart — if the macro trend is bullish, you can confidently deploy it. It can deliver monthly returns of up to around 70%. This trading system is the result of over 10 years of research by the author in computer systems, mathematical statistics, quantitative trading, and multiple mathematical models. Tradi
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Indicators
Tract - Channel indicator, by which you can place orders like a classic channel indicator. Trading can be carried out inside the channel when the price reaches its borders and turns in the opposite direction from them. In such cases, reversal strategies are used. The channel indicator is designed to work with support and resistance levels and help traders find opportunities to enter the market. Another way to trade a breakout - assumes a situation when the price, upon reaching one or another cha
Fibonacci Strategies EA
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SPYDR Pro EA
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Experts
Why Choose SPYDR Pro EA?   Optimized for Indices : Perfectly tailored for trading major indices like   US 500, US 30, US 100, and DAX .   Daily Timeframe Strategy : Works exclusively on the   Daily (D1) chart , ensuring low-frequency, high-probability trades.   Advanced Risk Management : Built-in stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels to protect your capital.   No Martingale or Grid Strategies : Safe and sustainable trading approach without risky money management techniques.   User
Deep Analyst v4
Yvan Musatov
Experts
Deep Analyst Expert Advisor    (mt5  https://www.mql5.com/en/market/product/163998 ) Deep Analyst   is a professional analytical tool powered by a specialized algorithm designed for deep analysis of market cycles and price amplitude fluctuations. By analyzing market conditions over a specific timeframe, the Expert Advisor determines price strength and amplitude using a unique indicator system based exclusively on real-time data. When the global trend and its vector shift, the algorithm automati
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Sarika G Talekar
Indicators
Stop spending hours manually scanning charts. The Propfolio Trade Insight Engine is an institutional-grade analytical dashboard and auto-markup utility designed specifically for SMC, ICT, BTMM, and Prop Firm traders. This powerful engine monitors your entire Market Watch (or a custom list of pairs) simultaneously, instantly detecting high-probability setups and institutional footprints. When you spot a confluence on the dashboard, simply click a button, and the engine will instantly spawn a fre
XFibo Auto Fibonacci
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5 (1)
Indicators
Use with disciplined risk management. Fibonacci entry system based on the golden zone 38.2 - 61.8 where the entry is confirmed at 23.6 with indications of Take Profit 3:1. Automatically plotted Fibonacci contains retracement and expansion Fibonacci in a single indicator. Up to 77% win rate with this system. FTMO challenge pass with 0.50% risk and 1.50% R:R.
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
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Experts
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Experts
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Indicators
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5 (2)
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4.39 (51)
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
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Market Reversal Alerts EA
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The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
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4.89 (18)
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Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.5 (6)
Experts
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
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UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
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Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
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Happy Scalper
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Happy Scalper 2023.09.11 18:27 
 

This EA needs some serious work...

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