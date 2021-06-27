Total P

2

Total P - полностью автоматическая торговая система. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении.

Робот полностью оптимизирован и настроен на торговлю.

Рекомендуемый Timeframe: M15

Рекомендуемый брокер: любой

Рекомендуемая валютная пара: USDCHF

Торговая система работает как на VPS так и на персональном компьютере пользователя.

Максимально точные бэк-тесты и торговля на реальных счетах показывают высокий процент выплат и устойчивость к неожиданным рыночным событиям.

При возникновении любых вопросов, касательно продукта пишите мне в личный сообщения.

Reviews 4
skirilin708
15
skirilin708 2022.03.02 13:31 
 

Отлично работает, начал с 10.000 сейчас уже 18.964 Со своей задачей справляется, главное правильно настроить и не закрывать окно терминала.

Recommended products
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experts
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
Gold Standard
Evgeniy Zhdan
Experts
Gold Standart - a trading expert for the XAUUSD (Gold) trading instrument. The Expert Advisor is tested on real ticks on any part of history. No hazardous trading methods are used. Each trade has a stop loss and a take profit. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Recommended trading instrument (TF 1M): XAUUSD (Gold). We recommend using a remote server (VPS). Settings: This LOT: - This lot For each of this amount (if> 0) - For each of this amount of balance; MaxLot - You can
Glod888EA
Dong Liang Zheng
Experts
Our team has been professionally developing gold trading EAs for three years. Every engineer is a real-account forex and gold trader with years of experience. This integrates multiple technologies, including trend following, Martingale, grid, and AI. Currently, we are using it for our own live trading and encourage everyone to download and test it. If wish to observe our trading, please feel free to contact us. Thank you all, and we wish you great success and massive profits
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Aural Net GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
GOLD | XAUSD | AI-Powered Trading System Overview: An algorithmic strategy designed exclusively for the gold market (XAU/USD), geared towards professional and semi-professional traders seeking high-precision trades. It combines classic technical analysis with an adaptive neural network (MLP) trained in real time on market data. Technology and Signals: The system integrates three filtering layers before executing any trade: Williams %R — Overbought and oversold zone detector for precise entry
WaveKing EA
Shao Chen
Experts
WaveKing EA Live signal https://www.mql5.com/en/signals/2203414 Instructions for use: Usage requirements Instructions  Symbol  GBPCAD, EURSGD  Period  M1  Platform  ICMarkets  RAW  Latency   No requirement, of course it would be better within 50ms  Blance  >50 USD  Martingle NO,1 order max parameter settings: Parameter name Setting instructions Lots= 0.01 default is 0.01, recommended is 0.01 for 100 US dollars, 0.05 for 500 US dollars, and so on SL= 800 stop loss points Magic
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Experts
TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Experts
An adaptive and under fitted trading system like no other The best settings of one symbol also work on a majority of other symbols The majority of settings within the optimization parameters test well Deep Takeover MT4 now comes with a 2nd EA for free : "Agility" EA!  See comment section for details Three versions for different types of accounts This MT4 version respects FIFO rules The MT5 netting version :    https://www.mql5.com/en/market/product/52725 The MT5 hedge version :  https://www.mql
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.68 (31)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
Amalgama
Evgeniy Zhdan
Experts
A fully autonomous trading expert works on the principle of calculating counter divergences of averaged price values ​​simultaneously on two timeframes. An additional filter for opening trading positions is the Bollinger Bands indicator. Each position has a stop loss and take profit. Used trailing stop. For the full and stable operation of this trading expert, you must have a stable VPS. Recommended trading tools - 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: Comment to orders - Comment to
Big Deal
Ong Wee Kiat
Experts
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
Two Kids
Natalya Sopina
Experts
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
MrTrend
Vaginak Narinian
Experts
Полностью автоматический торговый робот, основанный на математиечских алгоритмах. Советник использует статистический анализ волатильности рынка, подтверждая сигналы техническими индикаторами, разработанными на основе опыта множества трейдеров. Рекомендуемая валютная пара: USDCHF Рекомендуемый Timeframe: M15 Робот может торговать у любого брокера Для бесперебойной торговли и результата рекомендуется устанавливать советника на VPS, а также не вмешиваться в торговлю! Все настройки окончательные. По
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
ReactorScalping
Evgeniy Zhdan
Experts
The automatic trading system ReactorScalpig is made in order to completely exclude the trader from routine transactions to make transactions. Advisor independently monitors the market. With each arrival of a new quote, the trading expert analyzes the market situation for compliance with one of the embedded trading systems. If the adviser's algorithm determines the probability of making a profit on a transaction of more than 80%, the adviser opens a position. Each position has a take profit an
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Experts
You can also monitor the real account performance here: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 I opened this account on December 2, 2025 . Please follow along and see how it grows from here — I’m excited to share its progress with you. Product Description  This EA is not over-fitted to backtests . It is designed with a strong focus on long-term stability and realistic, practical operation , rather than chasing perfect historical results. I created this EA because I felt that leaving money
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Experts
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
Digital Experts
Mohamed Nasseem
Experts
DIGITAL EXPERTS EA is a tool designed to assemble five of our digital experts into one expert as follows: MILCH COW HEDGE EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. MILCH COW MIX EA is primarily a Hedging and Multiples Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right
ForexBrainAI
Henrique Radins Hoffmann
Experts
We present to you our powerful Forex trading robot with artificial intelligence, which uses state-of-the-art technology to make entries in the financial market and earns every month on each Forex pair." With its integrated artificial intelligence, the robot is able to analyze large amounts of data in real time and make quick and accurate decisions, increasing the chances of success in Forex operations." This robot is specially designed for proprietary desk companies that accept robots, offerin
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Junior v4
Vitalii Zakharuk
Experts
Forex Bot Junior - Trend-Following, Reliable Trading. Forex trading is a complex and dynamic market that requires significant time, effort, and experience to successfully navigate. However, with the advent of trading bots, traders can now automate their trading strategies and take advantage of market trends without spending countless hours analyzing data. What is Forex Bot Junior? It's a trading bot that uses advanced algorithms to analyze market trends and execute trades automatically. It's
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experts
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Queens Gambit MT4
Arjan Parsa
Experts
Queens Gambit is a next generation EA that has been designed and optimized to trade medium trends of the GBPUSD pair. Once a trend has been established it seeks to activate a favorable entry region and takes multiple positions over a period of time. No risky Grid or Martingale strategies are used at any time. Once the trend changes and there are unprofitable positions they are closed at a set stop loss. The EA continually trades without blackout days or hours and has strict trailing on profitabl
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
AlgoRai Yen
Charbel Abboud
1 (1)
Experts
Dear users, proud to present you our algorithimic Samurai fully automated Expert Advisor made with the newest artificial intelligence and machine learning technology. AlgoRai Yen robot does not use martingale, grids or any other toxic trading methods. Each trade is accompanied with a fixed stop loss and a fixed take profit. AlgoRai Yen is a professional portfolio EA combining 5 strategies that work successfully on all Japanese Yen pairs ( EURJPY, USDJPY, NZDJPY, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, GBPJPY) w
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
True HFT
Thomas Bradley Butler
5 (1)
Experts
YOU MUST OPTIMIZE BEFORE TESTING AND BUYING TO MAKE SURE IT WORKS FOR YOU. SHOW YOUR SUPPORT MAJOR UPDATE IN TIME SO USER CAN OPTIMIZE.  STILL USE ULTRA VPS FOR UNDER MILLISECONDS.  RESULTS WILL VARY PER BROKER AND VPS FOR ORDERS. MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/102748 High-Frequency Trading EA is best for Pro level true FX accounts that allow HFT + getting filled with real liquidity .   If you have this, you already know what is needed and you have what it takes.   Read on
Buyers of this product also purchase
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Experts
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Gold HFT Scalper Pro MT4
Sivakumar Paul Suyambu
1 (1)
Experts
Gold HFT Scalper Pro MT4 A high-frequency tick scalper engineered exclusively for GOLD (XAUUSD). Places BUY_STOP and SELL_STOP pending orders just above and below the live market, automatically re-centres them on every tick, and exits with a dynamic trailing stop — all with built-in daily loss protection and real-margin validation before every order. XAUUSD Only -  No Martingale -  No Grid -  Low Drawdown -  Fully Automated -  M1 Timeframe Symbol XAUUSD Timeframe (period) M1 Minimum deposit 500
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
Experts
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
Experts
New Year 1-Month Promotion: Currently priced at $68 USD, promotion ends May 30, 2026. After the promotion, the price will revert to $500 USD per month. Gold Sniper EA (Expert Advisor) In real trading, losses are not terrible; what's terrible is the lack of order, goals, and discipline after losses. The Recovery Profit Manager was created to solve this core problem. ⸻ Core Product Philosophy This EA does not pursue frequent trading; it dynamically monitors and automatically opens posi
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Forebot
Marek Kvarda
Experts
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experts
EA is primarily a Hedging and Multiples Strategy. It support to seize every opportunity in any direction as MILCH COW MIX but with multiple profit results without increasing the risk. Milch Cow Mix EA starts to open Hedge at first level only But EA opens Hedge at every level Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Experts inter
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW Turbo EA is primarily a multi-currency strategy. It supports 9 or 10 pairs as collection of currencies (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). If you choose Trade_Calc = false, only one pair is turned on. The EA depends on a special indicator to set Buy stop, Buy limit, Sell stop and Sell limit orders Note: If enabled Pendingorders = false, the EA will use the prices shown on the chart in live orders (buy and sell). In this case, the EA uses stop loss a
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experts
"ANYWAY EA" is a tool designed to handle your trades in a different concept, which does not start its trailing by locking in profit. It just moves stop loss by 1. It will step the SL by 1 so for every 1 pip the SL moves to 19, 18, 17, etc. The brokers can see this and do nothing to deal with it. While you are sitting there waiting for it to lock in the points it has already made. All these stop losses and take profits can be hidden from the broker by selecting SLnTPMode = Client. Run the EA on a
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Momento
Gurneet Singh
Experts
The Expert Advisor itself uses anomalies in momentum to identify short term bursts within the market to capture profit. With the use of the standard deviation and variance, the EA looks for changes in the Average True Range in order to place trades at peaks and troughs within the market that have the highest probability of establishing a new trend. It uses a number of different mathematical principles as well as embedded custom indicators.   When using this expert advisor, there are four require
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Zone EA is an amazing tool designed to handle your losing trades in a different concept rather than using Stop Loss feature and ensure almost a profitable outcome regardless of market direction when closing orders according to a smart hedging mechanism "back-and-forth". It works by changing net direction of your trade using larger hedging trades in opposite directions. The Expert Advisor starts opening one order with a market trend or opening one order of your choice or opening the hed
Smart Trade
Phong Vu
Experts
Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
Tiger GBP power
Yang Wu
Experts
Attention : The TigerGBP Power EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!! Trend is the KEY ! TigerGBPPower EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerGBPPower EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerGBPPower EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experts
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
Filter:
Solga123
29
Solga123 2022.04.12 14:10 
 

Слил весь депозит. Не верьте. Обанкротит.

NSALEV
94
NSALEV 2022.03.10 06:08 
 

Я подключила робота к работе в терминале в декабре 2021 г. Первое что у меня возникло, это проблемы с его подключением в терминале. Робот 2 раза отключался от работы, о чем я писала разработчику, при этом у меня ушла 1 попытка активации, хотя я подключала его для работы на одном и том же компьютере. Этот вопрос мы с разработчиком решили, не сразу, но решили. Для работы я изначально положила депозит 12 тысяч долларов, робот разогнал депозит хорошо, но , когда началась большая волатильность на рынке, мой депозит весь ушел. При этом у робота отсутствуют какие - либо ограничения. Он открывает и открывает новые сделки в большем объеме, даже когда депозита не хватает. При этом хочу отметить, что я следила за его работой заглядывая в терминал раз 5-6 в день. А если б не следила, то скорее всего я осталась бы должна еше и брокеру, у меня счет открыт с кредитным плечом. В описании к работе робота указано, что "Максимально точные бэк-тесты и торговля на реальных счетах показывают высокий процент выплат и устойчивость к неожиданным рыночным событиям". Судя по работе в моем случае, робот совершенно не готов к изменениям на рынке. Поэтому, если Вы купили робота, это еще не означает, что вы освобождены от данной работы, это означает, что Вам нужно сидеть и контролировать его работу, чтоб не остаться в долгу у брокера. Я считаю, что в работе робота большая недоработка, в частности, нет ограничений по размерам возможного использования депозита для открытия сделок (в каждом случае размер индивидуальный). Кроме того, в его описании , содержится недостоверная информация. РОБОТ не готов к рыночным изменениям совсем.

skirilin708
15
skirilin708 2022.03.02 13:31 
 

Отлично работает, начал с 10.000 сейчас уже 18.964 Со своей задачей справляется, главное правильно настроить и не закрывать окно терминала.

lelovna
19
lelovna 2022.02.25 12:45 
 

24.02.2022 Слил весь депозит в 13 тыс.$. Крайне не рекомендую.

Reply to review