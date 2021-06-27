Total P
- Experts
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- Version: 1.31
- Updated: 7 February 2022
- Activations: 5
Total P - полностью автоматическая торговая система. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении.
Робот полностью оптимизирован и настроен на торговлю.
Рекомендуемый Timeframe: M15
Рекомендуемый брокер: любой
Рекомендуемая валютная пара: USDCHF
Торговая система работает как на VPS так и на персональном компьютере пользователя.
Максимально точные бэк-тесты и торговля на реальных счетах показывают высокий процент выплат и устойчивость к неожиданным рыночным событиям.
При возникновении любых вопросов, касательно продукта пишите мне в личный сообщения.
Отлично работает, начал с 10.000 сейчас уже 18.964 Со своей задачей справляется, главное правильно настроить и не закрывать окно терминала.