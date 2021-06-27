Total P - полностью автоматическая торговая система. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении.

Робот полностью оптимизирован и настроен на торговлю.

Рекомендуемый Timeframe: M15 Рекомендуемый брокер: любой Рекомендуемая валютная пара: USDCHF

Торговая система работает как на VPS так и на персональном компьютере пользователя.

Максимально точные бэк-тесты и торговля на реальных счетах показывают высокий процент выплат и устойчивость к неожиданным рыночным событиям.

При возникновении любых вопросов, касательно продукта пишите мне в личный сообщения.