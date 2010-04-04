MrTrend
- Vaginak Narinian
Полностью автоматический торговый робот, основанный на математиечских алгоритмах. Советник использует статистический анализ волатильности рынка, подтверждая сигналы техническими индикаторами, разработанными на основе опыта множества трейдеров.
Рекомендуемая валютная пара: USDCHF
Рекомендуемый Timeframe: M15
Робот может торговать у любого брокера
Для бесперебойной торговли и результата рекомендуется устанавливать советника на VPS, а также не вмешиваться в торговлю!
Все настройки окончательные. Пользователю нет необходимости дополнительно настраивать робота.