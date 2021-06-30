AnchorLine
- Indicators
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- Version: 1.2
- Updated: 30 June 2021
- Activations: 5
Anchor Line is a fast acting trendline indicator using proprietary algorithm to identify possible reversals.
Tunable sensitivity and smoothing period helps to filter out small fluctuations
Buffers
Buffer0: Moving Average Buffer (not displayed)
Buffer1:Anchor Line Uptrend Buffer (Blue)
Buffer2: Anchor Line Downtrend Buffer (Red)
Buffer3:Reversal Buffer 1=Uptrend, -1=Downtrend (not displayed)Buffer4: Anchor Line Up and Down trends combined (Gray) *NEW*
Inputs
Smooth Period: Period for Moving Average Smoothing
Maximum Lookback Period: Maximum period to lookback for Anchor (tuning generally not needed)
Transition Sensitivity: How sensitive AnchorLine is to fluctuations 0 = most sensitive (Default), higher=less sensitive