AnchorLine

Diamond Trend Segundo Calvo Munoz Indicators

Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend. Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly... ...And remind to give