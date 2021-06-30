AnchorLine

Anchor Line is a fast acting trendline indicator using proprietary algorithm to identify possible reversals.

Tunable sensitivity and smoothing period helps to filter out small fluctuations


Buffers

Buffer0: Moving Average Buffer (not displayed)

Buffer1:Anchor Line Uptrend Buffer (Blue)

Buffer2: Anchor Line Downtrend Buffer (Red)

Buffer3:Reversal Buffer 1=Uptrend, -1=Downtrend (not displayed)

Buffer4: Anchor Line Up and Down trends combined (Gray) *NEW*


Inputs

Smooth Period: Period for Moving Average Smoothing

Maximum Lookback Period: Maximum period to lookback for Anchor (tuning generally not needed)

Transition Sensitivity: How sensitive AnchorLine is to fluctuations 0 = most sensitive (Default), higher=less sensitive

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