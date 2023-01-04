Sync Charts

Индикатор для синхронизации и позиционировании графиков на одном и более терминалах одновременно.

Выполняет ряд часто необходимых при анализе графиков функций:

1. Синхронизация графиков локально - в пределах одного терминала при прокрутке, изменении масштаба, переключении периодов графиков, все графики делают это одновременно.

2. Синхронизация графиков глобально - тоже самое, но на двух и более терминалах, как МТ5, так и МТ4.

3. Позиционирование графика на заданном месте при переключении периодов, изменении масштаба ваш центр графика остается на заданной дате.





Управление тремя кнопками на графике:

Прицел - фокусировка графика на заданной позиции по времени.

L - синхронизация графиков локально для одного терминала.

G - синхронизация глобально для двух и более терминалов. Ведущим назначается тот терминал, где нажата кнопка первой.