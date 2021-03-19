Oracle
- Utilities
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- Version: 1.96
- Updated: 26 March 2021
- Activations: 10
Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул® в сотрудничестве с ее автором Нео.
Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео® - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit. Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки.
Утилита имеет звуковое оповещение по обнаружению новых Вилок - проговаривает название инструмента и период. В дополнение может отправлять уведомления на мобильный терминал и на электронную почту.
Помимо автоматического режима, представлен набор инструментов для ручной отрисовки Вилок и других графических объектов различных цветов в удобном для пользования формате.
В утилиту заложены также функции группового закрытия ордеров, в том числе по заданному таймауту, как для всех ордеров инструмента, так и в отдельности по направлениям.
В перспективе расширение функционала для более комфортной торговли.
Настройки по-умолчанию ориентированы на основные валютные пары. Имеется возможность калибровки под любые нестандартные инструменты.
Руководство можно найти на закладке "Обсуждение". Там же примеры настроек для некоторых инструментов с разным количеством знаков после запятой.
https://www.mql5.com/ru/market/product/64245?source=Site+Search#!tab=comments
Правила торговой системы смотрите а канале автора:
https://www.youtube.com/watch?v=BTLJSuJ1wnI
Спасибо старичку Нео за гениальную вилку!