Oracle

5

Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул® в сотрудничестве с ее автором Нео.

Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео® - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit. Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки.

Утилита имеет звуковое оповещение по обнаружению новых Вилок - проговаривает название инструмента и период. В дополнение может отправлять уведомления на мобильный терминал и на электронную почту.

Помимо автоматического режима, представлен набор инструментов для ручной отрисовки Вилок и других графических объектов различных цветов в удобном для пользования формате.

В утилиту заложены также функции группового закрытия ордеров, в том числе по заданному таймауту, как для всех ордеров инструмента, так и в отдельности по направлениям.

В перспективе расширение функционала для более комфортной торговли.

Настройки по-умолчанию ориентированы на основные валютные пары. Имеется возможность калибровки под любые нестандартные инструменты.

Руководство можно найти на закладке "Обсуждение". Там же примеры настроек для некоторых инструментов с разным количеством знаков после запятой.

https://www.mql5.com/ru/market/product/64245?source=Site+Search#!tab=comments

Правила торговой системы смотрите а канале автора:

https://www.youtube.com/watch?v=BTLJSuJ1wnI


Reviews 2
sheva776
66
sheva776 2022.01.07 17:50 
 

Спасибо старичку Нео за гениальную вилку!

Ulugbek Isanov
201
Ulugbek Isanov 2021.10.09 23:22 
 

До аренды Оракула просмотрел все видео создателя этой системы. Нео очень толковый трейдер. Мне понравилась его система. С первого дня использования Оракула начались профиты. Если правильно настроить программу и в первую очередь знать как она работает (по видео создателя), думаю даже у новичков не составит труда начать торговать и войти в плюс. Ставлю 5+ программисту, который смог понять суть системы и воплотить её, а также за выставленную цену, которая считается доступной для тех кто понимает риски в трейдинге. Надеюсь на дальнейшее обновление программы.

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4.74 (31)
Utilities
Easy and Smart Trade Manager. Take your trading to the next level with it. This assistant has everything you need to do that. MT4 version Basic features: Works with any FX, Crypto, Indices, Futures etc Several volume calculations methods, included risk calculation based on StopLoss level Several BreakEven modes Time close, timeout close and orders expiration Cancel pending orders level (OCO) Real and virtual StopLoss and TakeProfit One Click open and close trades Screenshots of your trades Cust
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Trade Shell MT4
Denis Sotnikov
4.91 (22)
Utilities
Easy and Smart Trade Manager. It does work on visual strategy tester. Take your trading to the next level with it. Backtest you ideas and indicators. Improve it and run it live. This assistant has everything you need to do that. MT5 version Basic features: Works with any FX, Crypto, Indices, Futures etc Several volume calculations methods, included risk calculation based on StopLoss level Several BreakEven modes Time close, timeout close and orders expiration Cancel pending orders level (OCO) R
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Sync Charts
Denis Sotnikov
Indicators
Индикатор для синхронизации и позиционировании графиков на одном и более терминалах одновременно. Выполняет ряд часто необходимых при анализе графиков функций: 1. Синхронизация графиков локально - в пределах одного терминала при прокрутке, изменении масштаба, переключении периодов графиков, все графики делают это одновременно. 2. Синхронизация графиков глобально - тоже самое, но на двух и более терминалах, как МТ5, так и МТ4. 3. Позиционирование графика на заданном месте при переключении периодо
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Sync Charts MT4
Denis Sotnikov
Indicators
Индикатор для синхронизации и позиционировании графиков на одном и более терминалах одновременно. Выполняет ряд часто необходимых при анализе графиков функций: 1. Синхронизация графиков локально - в пределах одного терминала при прокрутке, изменении масштаба, переключении периодов графиков, все графики делают это одновременно. 2. Синхронизация графиков глобально - тоже самое, но на двух и более терминалах, как МТ4, так и МТ5. 3. Позиционирование графика на заданном месте при переключении периодо
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Tester Events
Denis Sotnikov
Indicators
The indicator is specially designed for the trading utility  Trade Shell  (included Trade Shell SMC ) to get it working on visual strategy tester. Backtest your trading ideas and indicators. Run Trade Shell on visual tester and then put this indicator on the chart. After that you will be able to control all functions of the Trade Shell as well as with live using! It does not work live! Use it with visual tester only. It does not require to set any setting on input parameters. Have a good luck
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Tester Periods
Denis Sotnikov
Indicators
Tester Periods is the useful indicator for visual strategy tester which extend chart periods. Its  designed for the trading utility  Trade Shell  (included   Trade Shell SMC ). Run the Trade Shell on the visual tester. Then put the Tester Periods indicator on the chart. If you wanna see timeframes M1, M5, M10, M15 , for example, then you have to run visual tester on M1 and to define multipliers like that: TimeFrame_Periods_Multiplier = 1,5,10,15 If you wanna see timeframes M5, M20, M30, H1, for
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Ticks Candles Chart
Denis Sotnikov
Indicators
Ticks Candles Chart indicator build equi-volume candles and designed for Oracle Strategy The Period in ticks is set directly on the chart Tick chart opens in a separate window Recommended to use tick periods from 50 and above Works on real time only Input Parameters Ticks_In_Bar - default period in ticks Counting_Bars - how many tick bars of history to build Custom_Symbol_Suffix - additional suffix for symbols
Trade Shell Simulator MT5
Denis Sotnikov
Utilities
Special launch price — only $35!     Complete Environment for Multicurrency Backtesting and Live Trading Simulation. Crypto, Indices, Metalls, Forex Simulator. Trade Shell Simulator MT5  is a professional tool that allows not only backtesting of EAs and indicators but also serves as a  trading assistant  for live online trading — calculating risks, placing and modifying orders. Key Features Two Operation Modes Simulation Mode (Tester)   — Full M1 and tick history loading. ️
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sheva776
66
sheva776 2022.01.07 17:50 
 

Спасибо старичку Нео за гениальную вилку!

Ulugbek Isanov
201
Ulugbek Isanov 2021.10.09 23:22 
 

До аренды Оракула просмотрел все видео создателя этой системы. Нео очень толковый трейдер. Мне понравилась его система. С первого дня использования Оракула начались профиты. Если правильно настроить программу и в первую очередь знать как она работает (по видео создателя), думаю даже у новичков не составит труда начать торговать и войти в плюс. Ставлю 5+ программисту, который смог понять суть системы и воплотить её, а также за выставленную цену, которая считается доступной для тех кто понимает риски в трейдинге. Надеюсь на дальнейшее обновление программы.

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