Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул® в сотрудничестве с ее автором Нео.

Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео® - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit. Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки.

Утилита имеет звуковое оповещение по обнаружению новых Вилок - проговаривает название инструмента и период. В дополнение может отправлять уведомления на мобильный терминал и на электронную почту.

Помимо автоматического режима, представлен набор инструментов для ручной отрисовки Вилок и других графических объектов различных цветов в удобном для пользования формате.

В утилиту заложены также функции группового закрытия ордеров, в том числе по заданному таймауту, как для всех ордеров инструмента, так и в отдельности по направлениям.

В перспективе расширение функционала для более комфортной торговли.

Настройки по-умолчанию ориентированы на основные валютные пары. Имеется возможность калибровки под любые нестандартные инструменты.

Руководство можно найти на закладке "Обсуждение". Там же примеры настроек для некоторых инструментов с разным количеством знаков после запятой.

https://www.mql5.com/ru/market/product/64245?source=Site+Search#!tab=comments

Правила торговой системы смотрите а канале автора:

https://www.youtube.com/watch?v=BTLJSuJ1wnI



