Sync Charts MT4
- Indicators
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- Version: 1.27
- Updated: 4 January 2023
Индикатор для синхронизации и позиционировании графиков на одном и более терминалах одновременно.
Выполняет ряд часто необходимых при анализе графиков функций:
1. Синхронизация графиков локально - в пределах одного терминала при прокрутке, изменении масштаба, переключении периодов графиков, все графики делают это одновременно.
2. Синхронизация графиков глобально - тоже самое, но на двух и более терминалах, как МТ4, так и МТ5.
3. Позиционирование графика на заданном месте при переключении периодов, изменении масштаба ваш центр графика остается на заданной дате.
Управление тремя кнопками на графике:
Прицел - фокусировка графика на заданной позиции по времени.
L - синхронизация графиков локально для одного терминала.
G - синхронизация глобально для двух и более терминалов. Ведущим назначается тот терминал, где нажата кнопка первой.