Important Zone

Zona Importante.

O indicador Zona Importante é um indicador desenvolvido com todo meu conhecimento no mercado.

o que voce podera esperar dele?

o Indicador gerara alerta em toda e qualquer Reversao, seja uma reversao de fato ou um simples pullback ou seja a cada mudanca de direcao ocorrera um alerta.

- Beneficios:

- Nao deixara voce perder oportunidade.





O sell signal significa que uma nova onda de queda ocorrera.

O buy signal significa que uma nova onda de alta ocorrera.





Sua configuracao e simples:





candles number = filtro isso evita alerta desnecessario quanto maior o numero de candles mais filtrado fica o alerta.

***obs: maior numero de candles nao mostrara os pullback

Pop up= gera alerta sonoro e abre uma janela indicando a Moeda, o timeframe e o horario.





Push notification= funcao que nao te deixara perder oportunidades >>>Encaminha instantaneamente um alerta em seu celular:





***leia conteudo como encaminhar push para celular..****

- Funciona em todos os tempos graficos, otimo para todo tipo de operacao.





Funcionalidade Eficiencia e Eficacia.

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Esse indicador nao repinta, isso significa que uma vez plotado no grafico eles nao desaparece, fazendo com que o resultado do alerta seja 100% confiavel.





O Sell signal significa que uma nova onda de queda ocorrera: VOCE OBSERVARA UMA MUDANCA NA DIRECAO DO MOVIMENTO APOS A OCORRENCIA DO ALERTA.





O buy signal significa que uma nova onda de alta ocorrera. **DEVE-SE OBSERVAR QUE PRECISA OLHAR PARA A TENDENCIA E TODOS OS ALERTAS CONTRA TENDENCIA SIGNIFICAM POTENCIA PULLBACK, MARQUE ESSA POSICAO PORQUE NO ROMPIMENTO DELA CONFIRMA A TENDENCIA.***





Nao sao simples seta no seu grafico. esse indicador mostra realmente movimentos futuros , isso ajudara voce a entender momento importante dentro da sua propria estrategia. nao e simplesmente receber o sinal e compra ou vender, e preciso analisar o que o sinal esta te mostrando , se estiver em uma tendencia definida te mostrara pullbacks , porem se a tendencia estiver perdendo a forca entao estara vendo uma reversao de fato.

Potencial