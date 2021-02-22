Important Zone

Zona Importante.

  O indicador Zona Importante é um indicador desenvolvido com todo meu conhecimento no mercado.

o que voce podera esperar dele?

o Indicador gerara alerta em toda e qualquer Reversao, seja uma reversao de fato ou um simples pullback ou seja a cada mudanca de direcao ocorrera um alerta.

- Beneficios:

-  Nao deixara voce perder oportunidade.


 O sell signal  significa que uma nova onda de queda ocorrera.

O buy signal  significa que uma nova onda de alta ocorrera.


Sua configuracao e simples:


candles number = filtro  isso evita alerta desnecessario quanto maior o numero de candles mais filtrado fica o alerta.

***obs: maior numero de candles nao mostrara os pullback

Pop up= gera alerta sonoro e abre uma janela indicando  a Moeda, o timeframe e o horario.


Push notification= funcao que nao te deixara perder oportunidades

  >>>Encaminha instantaneamente um alerta em seu celular:


***leia conteudo como encaminhar push para celular..****

- Funciona em todos os tempos graficos, otimo para  todo tipo de operacao.


Funcionalidade Eficiencia e Eficacia.

  ****

Esse indicador nao repinta, isso significa que uma vez plotado no grafico eles nao desaparece, fazendo com que o resultado do alerta seja 100% confiavel.


 O Sell signal  significa que uma nova onda de queda ocorrera:

VOCE OBSERVARA UMA MUDANCA NA DIRECAO DO MOVIMENTO APOS A OCORRENCIA DO ALERTA.


O buy signal  significa que uma nova onda de alta ocorrera.

**DEVE-SE OBSERVAR QUE PRECISA OLHAR PARA A TENDENCIA E TODOS OS ALERTAS CONTRA TENDENCIA SIGNIFICAM POTENCIA PULLBACK, MARQUE ESSA POSICAO PORQUE NO ROMPIMENTO DELA CONFIRMA A TENDENCIA.***


Nao sao simples seta no seu grafico.

esse indicador mostra realmente movimentos futuros , isso ajudara voce a entender momento importante dentro da sua propria estrategia.

nao e simplesmente receber o sinal e compra ou vender, e preciso analisar o que o sinal esta te mostrando , se estiver em uma tendencia definida te mostrara pullbacks , porem se a tendencia estiver perdendo a forca entao estara  vendo uma reversao de fato.

 Potencial

Entrara bem posicionados nas operacaoes:

abaixo imagem de uma operacao , onde o alerta indicou um movimento de alta em H1, logo isso siginificaria uma altas nas proximas horas, mudei o grafico para M1 onde os candles tem duracao de 1 minutos , esta obvio que se em um candles de h1 tem 1 hora , estaria eu prevendo  60 candles em M1?

DESSA FORMA CONSIGO OTIMA ENTRADAS.


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