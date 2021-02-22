Important Zone
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 12
Zona Importante.
O indicador Zona Importante é um indicador desenvolvido com todo meu conhecimento no mercado.
o que voce podera esperar dele?
o Indicador gerara alerta em toda e qualquer Reversao, seja uma reversao de fato ou um simples pullback ou seja a cada mudanca de direcao ocorrera um alerta.
- Beneficios:
- Nao deixara voce perder oportunidade.
O sell signal significa que uma nova onda de queda ocorrera.
O buy signal significa que uma nova onda de alta ocorrera.
Sua configuracao e simples:
candles number = filtro isso evita alerta desnecessario quanto maior o numero de candles mais filtrado fica o alerta.
***obs: maior numero de candles nao mostrara os pullback
Pop up= gera alerta sonoro e abre uma janela indicando a Moeda, o timeframe e o horario.
Push notification= funcao que nao te deixara perder oportunidades
>>>Encaminha instantaneamente um alerta em seu celular:
***leia conteudo como encaminhar push para celular..****
- Funciona em todos os tempos graficos, otimo para todo tipo de operacao.
Funcionalidade Eficiencia e Eficacia.
****
Esse indicador nao repinta, isso significa que uma vez plotado no grafico eles nao desaparece, fazendo com que o resultado do alerta seja 100% confiavel.
O Sell signal significa que uma nova onda de queda ocorrera:
VOCE OBSERVARA UMA MUDANCA NA DIRECAO DO MOVIMENTO APOS A OCORRENCIA DO ALERTA.
O buy signal significa que uma nova onda de alta ocorrera.
**DEVE-SE OBSERVAR QUE PRECISA OLHAR PARA A TENDENCIA E TODOS OS ALERTAS CONTRA TENDENCIA SIGNIFICAM POTENCIA PULLBACK, MARQUE ESSA POSICAO PORQUE NO ROMPIMENTO DELA CONFIRMA A TENDENCIA.***
Nao sao simples seta no seu grafico.
esse indicador mostra realmente movimentos futuros , isso ajudara voce a entender momento importante dentro da sua propria estrategia.
nao e simplesmente receber o sinal e compra ou vender, e preciso analisar o que o sinal esta te mostrando , se estiver em uma tendencia definida te mostrara pullbacks , porem se a tendencia estiver perdendo a forca entao estara vendo uma reversao de fato.
Potencial
Entrara bem posicionados nas operacaoes:
abaixo imagem de uma operacao , onde o alerta indicou um movimento de alta em H1, logo isso siginificaria uma altas nas proximas horas, mudei o grafico para M1 onde os candles tem duracao de 1 minutos , esta obvio que se em um candles de h1 tem 1 hora , estaria eu prevendo 60 candles em M1?
DESSA FORMA CONSIGO OTIMA ENTRADAS.