MultiPlatformC

MultiPlatformA Mikhail Savenkov Indicators

Мультивалютный индикатор в отдельном окне отображает движение валютных пар в пунктах с расхождением от начала дня. Во время работы, динамически возможно включать и отключать различные пары прямо на графике. При первом запуске, возможно, потребуется продолжительное время, пока загрузиться история для основных валютных пар. Для валют CAD, CHF, JPY - график перевернут. При повторном открытии, все настройки индикатора восстанавливаются автоматически.